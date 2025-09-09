Επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Το Ισραήλ κατεδαφίζει σπίτια στα χωριά των δραστών

Την κατεδάφιση σπιτιών στη Δυτική Όχθη, στα χωριά των δραστών της χθεσινής αιματηρής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσαν οι αρχές του Ισραήλ.

Παράλληλα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τις άδειες εργασίας εκατοντάδων συγγενών και συγχωριανών τους.

6 νεκροί από την επίθεση

Οι δύο Παλαιστίνιοι, οι οποίοι κατάγονταν από τα χωριά Κατάνα και Κουμπέιμπα στη Δυτική Όχθη, άνοιξαν χθες πυρ εναντίον στάσης λεωφορείου σε είσοδο της Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Οι δύο δράστες έπεσαν νεκροί από αστυνομικά πυρά.

Ακυρώνονται 750 άδειες εργασίας

Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι ζήτησε την επιβολή κυρώσεων εις βάρος συγγενών και συγχωριανών των δύο δραστών.

Κάθε κτίσμα που έχει κατασκευαστεί χωρίς άδεια στα δύο αυτά χωριά θα κατεδαφιστεί και θα ακυρωθεί η άδεια εργασίας στο Ισραήλ 750 ανθρώπων.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η κατεδάφιση των σπιτιών που ανήκουν σε συγγενείς ή συγχωριανούς δραστών επιθέσεων χρησιμοποιείται ως μέσο αποτροπής. Παλαιστίνιοι και οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις ενέργειες αυτές ως συλλογική τιμωρία, η οποία απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο.

Μία σύλληψη

Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε εξάλλου ότι συνέλαβε έναν κάτοικο της Ανατολικής Ιερουσαλήμ ο οποίος είναι ύποπτος ότι «βοήθησε τους δράστες να φτάσουν στο σημείο της επίθεσης» και πρόσθεσε ότι συνεχίζει να ερευνά για τον εντοπισμό τυχόν άλλων συνεργών.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Άμυνας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι θα επεκταθεί ο κατάλογος των κοινοτήτων, οι Ισραηλινοί κάτοικοι των οποίων θα μπορούν να λάβουν άδεια οπλοφορίας.

«Με αυτή τη φρικτή επίθεση αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά ότι τα όπλα σώζουν ζωές, καθώς δύο ένοπλοι πολίτες, που έφεραν όπλα με βάση τη μεταρρύθμιση της οποίας ηγούμαστε, εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες», τόνισε σύμφωνα με το Reuters.

Εντολή εκκένωσης της πόλης της Γάζας

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός του Ισραήλ εξέδωσε εντολή, απαιτώντας από τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στην πόλη της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή εν όψει μιας νέας επιχείρησης για την κατάληψη του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Λωρίδας της Γάζας.

Είχε προηγηθεί η προειδοποίηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος κάλεσε χθες τους κατοίκους της πόλης της Γάζας «να φύγουν τώρα».

