Τα ουκρανικά drones έπληξαν «πάνω από 67.000 ρωσικούς στόχους» τον Αύγουστο

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σχεδόν 70.000 ρωσικούς στόχους τον Αύγουστο, αποκάλυψε τη Δευτέρα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, προσφέροντας μια «γεύση» του πόσο παραγωγική είναι η χρήση τους στον πόλεμο.

Ο αριθμός αυτός καταδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα drones στο πεδίο των μαχών, καθώς η Ουκρανία και η Ρωσία χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα συστήματα στον αέρα, στο έδαφος και στη θάλασσα για πλήθος επιχειρήσεων, από αποστολές επίθεσης μέχρι επιχειρήσεις αναγνώρισης και logistics.

«Συνολικά, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μας έπληξαν πάνω από 67.000 εχθρικούς στόχους τον περασμένο μήνα», δήλωσε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας Αλεξάντρ Σίρσκι, σε μια ανασκόπηση των μαχών του Αυγούστου.

Η αποτελεσματικότητα των επιθέσεων

Η αποτελεσματικότητα των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο πλαίσιο του προγράμματος «μεσαίας επίθεσης» (πιθανώς αναφέρεται σε στόχους μεσαίας εμβέλειας) αυξήθηκε κατά 25%, όπως είπε.

Τα στοιχεία αυτά, αν και εντυπωσιακά, παρουσιάζουν μόνο τη μία πλευρά του πολέμου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτυλίσσεται στα ουκρανικά πεδία μαχών.

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία διαθέτουν drones διαφόρων βεληνεκών για να πλήττουν στόχους στο μέτωπο και πίσω από τις γραμμές του εχθρικού τους στρατού. Αυτά τα συστήματα μπορεί να είναι μικρά, φθηνά τετρακόπτερα drones που ελέγχονται μέσα από ραδιοσυχνότητες ή συνδέονται με τους χειριστές τους μέσω καλωδίου οπτικών ινών και έχουν εμβέλεια συνήθως περίπου 10 μίλια ή και περισσότερο, ή μεγαλύτερα drones σταθερών πτερύγων που μπορούν να πετούν εκατοντάδες μίλια μέσα στο εχθρικό έδαφος.

Ο Σίρσκι δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ουκρανικά όπλα «βαθιάς επίθεσης» – συνήθως μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς και πύραυλοι που μπορούν να φτάσουν στο ρωσικό έδαφος – έπληξαν 60 στόχους εντός της Ρωσίας. Οι επιθέσεις του Κιέβου επικεντρώνονται συνήθως σε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως αεροπορικές βάσεις, εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων και διυλιστήρια πετρελαίου.

Οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν «αποδυναμώσει» τα συστήματα αεράμυνας της Ρωσίας, τα προγράμματα παραγωγής πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, την ικανότητα παραγωγής καυσίμων για τον στρατό και τις δυνατότητες αεροπορικών βομβαρδισμών, υποστήριξε ο Σίρσκι, προσθέτοντας ότι το Κίεβο έχει επίσης διαταράξει το σύστημα μεταφορών της Ρωσίας.

Στροφή στα drones αναχαίτισης

Την ίδια ώρα όμως η Ουκρανία δέχεται αρκετά πλήγματα από τις ρωσικές δυνάμεις. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ρωσία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του πολέμου κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου, εκτοξεύοντας πάνω από 800 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πάνω από δώδεκα πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές στο κυβερνητικό κτίριο της Ουκρανίας στο Κίεβο για πρώτη φορά από την έναρξη της του πολέμου. «Αυτό και μόνο αποτελεί σοβαρή κλιμάκωση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα.

Όπως και η Ουκρανία, η Ρωσία έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας — συγκεκριμένα, της δικής της παραλλαγής των ιρανικής σχεδίασης Shahed-136. Πρόσφατες δυτικές εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι η Μόσχα θα μπορούσε τελικά να είναι σε θέση να εκτοξεύσει 2.000 drones σε μια μόνο νύχτα.

Για να αμυνθεί έναντι των «πυκνών» ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου φέτος, χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη επιβαρυμένο δίκτυο αεράμυνάς της, η Ουκρανία βασίζεται περισσότερο σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης ως οικονομική λύση.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Κίεβο, σχεδόν το ένα πέμπτο των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών εξουδετερώθηκαν από drones αναχαίτισης.