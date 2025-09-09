Οι πρώτες φωτογραφίες από το κρησφύγετο όπου κρατούσε 4 χρόνια τα παιδιά του ο Νεοζηλανδός φυγάς

Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας έδωσαν στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από το απομονωμένο σημείο όπου ο Τόμ Φίλιπς φέρεται να κρατούσε κρυμμένα τα τρία παιδιά του τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Δύο από τα παιδιά εντοπίστηκαν εκεί τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του πατέρα τους σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία.

Η πολυετής εξαφάνιση

Ο Φίλιπς είχε εξαφανιστεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2021, παίρνοντας μαζί του τα τρία ανήλικα παιδιά του – την Τζέιντα, τον Μάβερικ και την Έμπερ – τότε ηλικίας οκτώ, επτά και πέντε ετών. Σύμφωνα με τις αρχές, ο πατέρας είχε χάσει την επιμέλεια και αποφάσισε να απομακρύνει τα παιδιά από τη μητέρα τους.

Η αστυνομία έφτασε στο κρησφύγετο μετά από μια απόπειρα διάρρηξης σε αγροτικό κατάστημα στην κωμόπολη Πιόπιο. Εκεί ξέσπασε ένοπλη συμπλοκή, κατά την οποία ο Φίλιπς άνοιξε πυρ με ισχυρό τουφέκι, τραυματίζοντας σοβαρά έναν αστυνομικό. Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Ρίτσαρντ Τσέιμπερς, τόνισε ότι οι πράξεις του ήταν «προσχεδιασμένη προσπάθεια δολοφονίας» και ξεκαθάρισε πως «δεν ήταν ήρωας».

Ο εντοπισμός των παιδιών

Μετά από πολύωρη έρευνα, η αστυνομία βρήκε τα δύο από τα τρία παιδιά σε μια πυκνή δασική περιοχή, με πρόχειρο καταυλισμό, δύο τετράτροχα οχήματα και οπλισμό. Το τρίτο παιδί βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του τη στιγμή της ανταλλαγής πυρών και βοήθησε τους αστυνομικούς να εντοπίσουν τα αδέλφια του.

Η μητέρα των παιδιών, γνωστή μόνο ως «Κατ», δήλωσε «βαθιά ανακουφισμένη» που η πολύχρονη περιπέτεια έλαβε τέλος, αν και εξέφρασε θλίψη για τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα γεγονότα. «Τα παιδιά μου μου έλειπαν κάθε μέρα για σχεδόν τέσσερα χρόνια», είπε σε δηλώσεις της στο RNZ.

Προτεραιότητα η στήριξη των παιδιών

Ο υπουργός Αστυνομίας Μαρκ Μίτσελ και ο επικεφαλής της υπηρεσίας για τα παιδιά Γουόρικ Μορέχου διαβεβαίωσαν ότι τα τρία αδέλφια θα λάβουν όλη τη φροντίδα και την ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζονται: «Έχουν βιώσει πράγματα που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να ζήσει στη χώρα μας».