Economist: Ο τριπλός μπελάς για Γαλλία και Μακρόν

Η Γαλλία βυθίζεται ξανά στην πολιτική αβεβαιότητα. Στις 8 Σεπτεμβρίου η Εθνοσυνέλευση καταψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος εξασφάλισε μόλις 194 από τις 558 ψήφους στην πρόταση εμπιστοσύνης.

Έπειτα από μόλις εννέα μήνες στην εξουσία, ο Μπαϊρού θα υποβάλει εντός της ημέρας την παραίτησή του, αφήνοντας τον Εμανουέλ Μακρόν να αναζητεί τον πέμπτο πρωθυπουργό της δεύτερης θητείας του.

Ο Μπαϊρού επέλεξε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για το πακέτο περικοπών ύψους 44 δισ. ευρώ το 2026, με στόχο τον περιορισμό του ελλείμματος στο 5,4% του ΑΕΠ. Η επίκλησή του ότι το χρέος θέτει «τη ζωή της Γαλλίας σε κίνδυνο» δεν συγκίνησε την αντιπολίτευση, σχολιάζει ο Economist. Από τη σκληρή Αριστερά του Μελανσόν μέχρι τη Δεξιά της Λεπέν και μέρος των Ρεπουμπλικανών, οι βουλευτές γύρισαν την πλάτη στο σχέδιο λιτότητας που παρουσιάστηκε.

Η Γαλλία μετρά τέσσερις παραιτήσεις πρωθυπουργών σε λιγότερο από δύο χρόνια. Το αποτέλεσμα είναι τριπλός μπελάς για τη Γαλλία και τον Μακρόν, σημειώνει ο Economist:

πολιτική αστάθεια,

ανησυχία στις αγορές και

προαναγγελθείσα κοινωνική αναταραχή.

Οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων έχουν ήδη πλησιάσει τα επίπεδα της Ιταλίας, ενώ η Fitch ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέα αξιολόγηση στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα συνδικάτα έχουν προγραμματίσει απεργίες για τις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ δύο ημέρες νωρίτερα αναμένονται μαζικές κινητοποιήσεις με σύνθημα «Bloquons tout» – «Να μπλοκάρουμε τα πάντα».

Περιορισμένες επιλογές για τον Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν υποχρεούται θεσμικά να προσφύγει σε εκλογές – κάτι που επιδιώκει η Λεπέν, της οποίας το κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Μια συνεργασία με τους Σοσιαλιστές θα μπορούσε να προσφέρει διέξοδο, αλλά μόνο με αντάλλαγμα την επαναφορά φόρου στον πλούτο, μια πρόταση που ο Μακρόν απορρίπτει. Το ενδεχόμενο νέας διάλυσης της Βουλής φαντάζει εξίσου ριψοκίνδυνο, αφού η προηγούμενη εμπειρία του 2024 άφησε τον πρόεδρο με ακόμη λιγότερες έδρες.

Με τις αγορές να παρακολουθούν ανήσυχες και την κοινωνία έτοιμη να κατέβει στους δρόμους, η Γαλλία βρίσκεται ξανά στο χείλος μιας κρίσης που μπορεί να πάρει διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από την πτώση μιας ακόμη κυβέρνησης. Ο διάδοχος του Μπαϊρού θα κληθεί να κυβερνήσει μια χώρα πιο διχασμένη και πιο ασταθή από ποτέ.