Λίβανος: Ισραηλινό πλήγμα νότια της Βηρυτού – Drone χτύπησε αυτοκίνητο

Ισραηλινό drone έπληξε αυτοκίνητο σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων νότια της Βηρυτού, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, στον απόηχο ισραηλινών επιδρομών σε ανατολικές περιοχές της χώρας, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους.

Το όχημα που χτυπήθηκε βρισκόταν κοντά σε τζαμί, ανάμεσα στους οικισμούς Ζιγέ και Μπάρζα, κατά το πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2024, το Ισραήλ διεξάγει τακτικά πλήγματα, υποστηρίζοντας κυρίως ότι στοχοθετεί εγκαταστάσεις και μέλη της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

5 νεκροί τη Δευτέρα

Χθες, Δευτέρα, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίσθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στην περιφέρεια του Χερμέλ, στο βορειοανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με το τοπικό υπουργείο Υγείας.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβισάι Αντράι δήλωσε πως η ισραηλινή αεροπορία στοχοθέτησε εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν «καταδίκασε σθεναρά» τις χθεσινές «επιθέσεις», που σημειώθηκαν την ώρα που ο λιβανικός στρατός πρόκειται να αρχίσει την εφαρμογή ενός σχεδίου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Η Συρία κατηγορεί το Ισραήλ ότι εξαπέλυσε κύμα αεροπορικών επιδρομών στη χώρα

Στο μεταξύ, το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές κοντά στην κεντρική πόλη Χομς της Συρίας, στην παράκτια πόλη Λατάκια και στην ιστορική πόλη Παλμύρα, σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τα συριακά δημοσιεύματα δεν έδωσαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος ή τον αντίκτυπο των επιθέσεων.