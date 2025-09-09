Logo Image

Γαλλία: Εντός της ημέρας η παραίτηση Μπαϊρού

Κόσμος

REUTERS/Benoit Tessier

Στη διάθεση του Γάλλου προέδρου η παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού

Ακόμη μια πολιτική κρίση ταλανίζει τη Γαλλία, μετά την εκκωφαντική πτώση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Μπαϊρού αναμένεται εντός του πρωινού στο Μέγαρο Ελιζέ για να υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Μακρόν.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος βρίσκεται εντός του κύκλου του Μακρόν, τάχθηκε κατά της διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης, υποστηρίζοντας πως «δεν γίνεται να αποφασίζονται όλα στα Ηλύσια Πεδία»

«Έχουμε μια Εθνοσυνέλευση χωρίς απόλυτη πλειοψηφία: με τα κόμματα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βρούμε έναν συμβιβασμό», επέμεινε.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέκρινε έντονα τη λύση μιας νέας διάλυσης της Συνέλευσης, την οποία ζητούν οι βουλευτές της Μαρίν Λεπέν. «Χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό έως τις 31 Δεκεμβρίου», προειδοποίησε ο Γκαμπριέλ Ατάλ.

Πηγή: Le Figaro

Ο Μακρόν ψάχνει τον 5ο πρωθυπουργό της 2ης καταστροφικής θητείας του – Τα σενάρια για τη Γαλλία

