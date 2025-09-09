Νέα πολιτική αναστάτωση στην Ταϊλάνδη – Το Ανώτατο Δικαστήριο δείχνει τον δρόμο προς τη φυλακή σε πρώην πρωθυπουργό

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ταϊλάνδης αποφάσισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός Τακσίν Σιναουάτρα πρέπει να εκτίσει ποινή φυλάκισης ενός έτους, μια απόφαση που αποτελεί άλλο ένα μείζον πλήγμα για την ισχυρή οικογένεια που κυριαρχεί στην πολιτική της χώρας εδώ και δύο δεκαετίες.

Η απόφαση του δικαστηρίου σχετίζεται με προηγούμενη υπόθεση για την οποία είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση για διαφθορά, αλλά αντ’ αυτού κατέληξε να περάσει λιγότερο από μία ημέρα στο κελί καθώς μεταφέρθηκε σε πτέρυγα VIP ενός νοσοκομείου.

Οι δικαστές αποφάνθηκαν πως ο Τακσίν δεν είχε κάποια σοβαρή ασθένεια και πως η νοσηλεία του δεν μπορεί να προσμετρηθεί στην έκτιση της ποινής του, προσθέτοντας ότι η ευθύνη δεν ανήκει μόνο στους γιατρούς και ότι ο πολωτικός δισεκατομμυριούχος παρέτεινε εσκεμμένα την παραμονή του στο νοσοκομείο.

Ο Τακσίν εθεάθη στο δικαστήριο να βγάζει το σακάκι του και να μπαίνει σ’ ένα βαν της διεύθυνσης φυλακών. Λίγο αργότερα το όχημα που τον μετέφερε έφθασε σε φυλακή της Μπανγκόκ.

Σε δήλωσή του στο Facebook, ο μεγιστάνας αναφέρει πως αποδέχεται την ετυμηγορία και θα παραμείνει δυνατός.

«Σήμερα μπορεί να μην έχω πια ελευθερία, αλλά έχω ελευθερία σκέψης για να δημιουργήσω όφελος για τη χώρα και το λαό», δήλωσε ο 76χρονος Τακσίν.

Ο Τακσίν και η οικογένειά του κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή της Ταϊλάνδης από τότε που εξελέγη για πρώτη φορά πρωθυπουργός το 2001. Η κόρη του Παετονγκτάρν Σιναουάτρα διετέλεσε προηγουμένως πρωθυπουργός, αλλά απομακρύνθηκε από το αξίωμά της τον περασμένο μήνα λόγω διαρροής τηλεφωνικής κλήσης. Είναι η έκτη πρωθυπουργός που προερχόταν ή υποστηριζόταν από την οικογένεια Σιναουάτρα και παύθηκε από τη δικαστική εξουσία ή τις ένοπλες δυνάμεις.

Μετά την καθαίρεση της Παετονγκτάρν τον περασμένο μήνα, ακολούθησαν ημέρες χάους πριν η κυβέρνησή της πέσει την Παρασκευή, καθώς παραμερίσθηκε από τον διεκδικητή της εξουσίας Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, ο οποίος εξελέγη πρωθυπουργός από το κοινοβούλιο σε μια ταπεινωτική ήττα για το άλλοτε ακάθεκτο κόμμα του Τακσίν, το Φέου Τάι.

Όταν είχε επιστρέψει από 15 χρόνια αυτοεξορίας το 2023, ο Τακσίν είχε παραμείνει μόνο λίγες ώρες στη φυλακή, πριν μεταφερθεί σε νοσοκομείο παραπονούμενος για καρδιακή διαταραχή και πόνους στο στήθος και προκαλώντας ευρέως σκεπτικισμό και οργή στην κοινή γνώμη. Η οκταετής κάθειρξη, που του είχε επιβληθεί για συγκρούσεις συμφερόντων και κατάχρηση εξουσίας, μειώθηκε από τον βασιλιά σε φυλάκιση ενός έτους και ο Τακσίν απελευθερώθηκε με εγγύηση έπειτα από μόλις έξι μήνες, τους οποίους πέρασε όλους στην πτέρυγα VIP ενός νοσοκομείου.