Άνοιγμα Σι στην Ευρώπη – Κίνα και ΕΕ πρέπει να εμβαθύνουν τη συνεργασία

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε με τον Πορτογάλο πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο στο Πεκίνο την Τρίτη.

Κατά την συνάντηση ο Κινέζος ηγέτης έστειλε το μήνυμα ότι η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξήσουν την επικοινωνία και να εμβαθύνουν τη συνεργασία καθώς η παγκόσμια κατάσταση καθίσταται όλο και περισσότερο περίπλοκη και ταραχώδης.

Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργασθεί στενά με την Πορτογαλία στο πλαίσιο πολυμερούς συνεργασίας για να διαφυλάξουν το σύστημα του ελεύθερου εμπορίου και να προωθήσουν ένα περισσότερο δίκαιο και λογικό σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης, δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Λουίς Μαυροβούνιο ευχαρίστησε τον Σι Τζινπίνγκ για την υποστήριξη της Κίνας προς την Πορτογαλία κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.