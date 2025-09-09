Συνάντηση Αμπάς- Στάρμερ στο Λονδίνο: «Κανένας ρόλος» για τη Χαμάς στην μελλοντική διακυβέρνηση της Παλαιστίνης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς το βράδυ της Δευτέρας στην Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς η κυβέρνησή του συνεχίζει τα βήματα προς την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Ο Αμπάς χαιρέτισε τη δέσμευση του Στάρμερ για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», που αρχίζει σήμερα 9η Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί ως την Τρίτη 23η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, αν το Ισραήλ «δεν αλλάξει» πορεία.

Και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι δεν θα υπάρξει «απολύτως κανένας ρόλος» για τη Χαμάς στη μελλοντική διακυβέρνηση της Παλαιστίνης, δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι δυο ηγέτες συζήτησαν «την επείγουσα ανάγκη να τερματιστούν τα τρομερά δεινά και ο λιμός» στη Λωρίδα της Γάζας και να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι που κρατά ακόμη η Χαμάς, ανέφερε επίσης ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός «αναφέρθηκε στο συνεχιζόμενο έργο του Ηνωμένου Βασιλείου με τους εταίρους του για μια μακροπρόθεσμη λύση, για την οποία και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη και σταθερότητα τόσο για τους Παλαιστίνιους όσο και για τους Ισραηλινούς», πρόσθεσε.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την ένοπλη επίθεση στην Ιερουσαλήλ τη Δευτέρα όταν δύο Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ εναντίον κόσμου σε στάση λεωφορείου, σκοτώνοντας έξι και τραυματίζοντας άλλους 12, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το γραφείο του Αμπάς εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία «καταδίκασε οποιαδήποτε στοχοποίηση Παλαιστινίων και Ισραηλινών πολιτών».

Ο Μαχμούντ Αμπάς έφθασε το Λονδίνο την Κυριακή, για τριήμερη επίσκεψη. Σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει τις συνομιλίες του με Στάρμερ για να πιέσει για τον τερματισμό «της επιθετικότητας, της καταστροφής και της πείνας που επιβάλλονται στον παλαιστινιακό λαό», δήλωσαν αξιωματούχοι του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να εκδώσουν ή ακύρωσαν τις θεωρήσεις διαβατηρίων κάπου 80 Παλαιστίνιων, συμπεριλαμβανομένης της δικής του, για να πάνε στη ΓΣ του ΟΗΕ.

Στη συνάντησή τους, ο κ. Στάρμερ «εξήρε τη δέσμευση» του Αμπάς να προωθήσει «μεταρρυθμίσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Και ο Ισραηλινός πρόεδρος στο Λονδίνο

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ αναμένεται επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με το γραφείο του, αναχωρεί σήμερα για «επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο» και θα επιστρέψει στη χώρα του την Παρασκευή.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις υπηρεσίες του Στάρμερ συνάντηση των δυο ανδρών ως τώρα.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ θα «επικεντρωθεί» κατά τις «διπλωματικές συναντήσεις» που θα έχει στην ανάγκη να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι «παράλληλα με άλλα πολιτικά ζητήματα», σύμφωνα με τις υπηρεσίες του. Θα έχει συναντήσεις με μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου, διαμορφωτές γνώμης και προσωπικότητες των ΜΜΕ, πάντα κατά την ισραηλινή προεδρία.

Σκοπός της επίσκεψης του Ισαάκ Χέρτσογκ, που έχει ρόλο κυρίως εθιμοτυπικό, είναι να επιδείξει «αλληλεγγύη στην εβραϊκή κοινότητα, που υφίσταται βίαιες επιθέσεις και αντιμετωπίζει κύμα αντισημιτισμού», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Προσκλήθηκε από «τις κυριότερες οργανώσεις της κοινότητας» των ισραηλιτών, σε εκδήλωση των οποίων θα εκφωνήσει ομιλία, στο πλαίσιο εκδηλώσεων αφιερωμένων «στην υποστήριξη» του Ισραήλ και «στον αγώνα εναντίον του αντισημιτισμού».

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξισώνει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους με «βραβείο στη Χαμάς» μετά την άνευ προηγουμένη επίθεση της στην ισραηλινή επικράτεια πριν από σχεδόν δυο χρόνια.