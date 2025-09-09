Η Συρία κατηγορεί το Ισραήλ ότι εξαπέλυσε κύμα αεροπορικών επιδρομών στη χώρα

Συριακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές κοντά στην κεντρική πόλη Χομς της Συρίας, στην παράκτια πόλη Λατάκια και στην ιστορική πόλη Παλμύρα, σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσε μέχρι στιγμής τις αναφορές.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία έχουν «αραιώσει» το τελευταίο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έβαλαν στο στόχαστρο χθες το βράδυ τα περίχωρα της παραθαλάσσιας πόλης της Λαττάκειας και τις πόλεις Χομς και Παλμύρα στην κεντρική Συρία.

Τα συριακά δημοσιεύματα δεν έδωσαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος ή τον αντίκτυπο των επιθέσεων.

Πάντως, η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως «το ισραηλινό πλήγμα στη Χομς είχε στόχο στρατιωτική μονάδα νότια της πόλης», όπου «ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις», και αυτό στη Λαττάκεια «στρατόπεδο».

#Syria: explosion, resulting from an Israeli airstrike, occurred at a former Air Defense base located on S. outskirts of #Homs-city (area of Maskanah). https://t.co/GD21PQUDvR https://t.co/IMTxsyQXiR pic.twitter.com/AHp5nbIMUa — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) September 8, 2025



Στα τέλη Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση με αερομεταφερόμενη μονάδα σε περιοχή νότια της Δαμασκού που προηγουμένως βομβαρδίστηκε, σύμφωνα με συριακό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν επιβεβαίωσε την επιχείρηση αυτή. Όμως ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς τόνισε πως ο στρατός του επιχειρεί «μέρα και νύχτα» παντού, όπου κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια της χώρας.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, το SANA μετέδωσε ότι ισραηλινοί στρατιωτικοί αιχμαλώτισαν επτά ανθρώπους διεξάγοντας επιχείρηση «παρείσφρησης» στη νότια Συρία.

Καταδικάζει η Συρία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας καταδικάζει τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη χώρα ως «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας και της περιφερειακής σταθερότητας.

Σε ανακοίνωσή του, το συριακό υπουργείο αναφέρει ότι οι επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας συνεχιζόμενης σειράς κλιμακώσεων που επιδιώκει το Ισραήλ εναντίον συριακού εδάφους.

Εκατοντάδες βομβαρδισμοί μετά την πτώση Άσαντ

Αφότου συμμαχία ισλαμιστών ανταρτών ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες βομβαρδισμούς στο έδαφος της Συρίας. Έχει επίσης προωθηθεί βαθύτερα σε τομέα του συριακού υψιπέδου του Γκολάν, εν μέρει κατεχόμενου από το Ισραήλ, και δυνάμεις του κάνουν συχνά επιδρομές στη νότια Συρία. Στοιχεία του ισραηλινού στρατού κατέχουν θέσεις στη νότια Συρία.

Η Συρία και το Ισραήλ επισήμως παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948. Ωστόσο διεξάγουν τελευταία συνομιλίες, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με σκοπό την αποκλιμάκωση των εντάσεων.