Νορβηγία: Επανεκλέγεται το Εργατικό Κόμμα – Τα αποτελέσματα των εκλογών

Το Εργατικό Κόμμα της Νορβηγίας εξασφάλισε άλλα τέσσερα χρόνια στην εξουσία, καταφέρνοντας να αναχαιτίσει την άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς σε μια πολωμένη εκλογική αναμέτρηση, επιβεβαιώνοντας και τα exit polls, που είχαν βγει νωρίτερα.

Λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης, προβλέφθηκε πως το κεντροαριστερό μπλοκ θα κατακτούσε 89 έδρες, έναντι 80 του κεντροδεξιού — με τις 85 έδρες να απαιτούνται ως ελάχιστο για την πλειοψηφία.

Δύο ώρες αργότερα, με καταμετρημένο το 99% των ψήφων, το αποτέλεσμα παρέμενε σταθερό, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση NRK.

Κλίμα μεγάλης πόλωσης

Το Εργατικό Κόμμα, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Γιόνας Γκαρ Στόρε, αναδείχθηκε ξεκάθαρα πρώτο, ωστόσο το δεξιό Κόμμα Προόδου σημείωσε θεαματική άνοδο, διπλασιάζοντας τη δύναμή του σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.

Αντίθετα, το Συντηρητικό Κόμμα είχε το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα των τελευταίων 20 ετών.

Οι εκλογές ήταν ασυνήθιστα σκληρές και πολωμένες, με κυρίαρχα θέματα το αυξημένο κόστος ζωής, τη φορολογία περιουσίας, τις επενδύσεις του κρατικού επενδυτικού ταμείου στο Ισραήλ και τις σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στη δεξιά, το λαϊκιστικό Κόμμα Προόδου σημείωσε άνοδο — ιδιαίτερα μεταξύ νεαρών ανδρών — με κάποιους να μιλούν για «MAGA-ποίηση» της νορβηγικής πολιτικής σκηνής.

Υπήρχαν επίσης συζητήσεις για το ενδεχόμενο η αρχηγός του κόμματος, Σύλβι Λίσταουγκ, να γίνει πρωθυπουργός σε περίπτωση νίκης της δεξιάς.

«Come back» για το Εργατικό Κόμμα

Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν πως ο 65χρονος Στόρε, ο οποίος βρίσκεται στην πρωθυπουργία από το 2021, είναι πιθανό να παραμείνει στην εξουσία. Ο πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, που πρόσφατα εντάχθηκε στην κυβέρνηση ως υπουργός Οικονομικών, θεωρείται πως ενίσχυσε σημαντικά την εικόνα των Εργατικών.

Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η προεκλογική εκστρατεία ξεκίνησε με έντονη κριτική για τη στάση της κυβέρνησης όσον αφορά τις επενδύσεις του νορβηγικού επενδυτικού ταμείου στο Ισραήλ — κάτι που ίσως δυσκολέψει τις διαπραγματεύσεις με τα μικρότερα κόμματα της αριστεράς για σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο Γκάουτε Μπέρσταντ Σκιέρβο, επικεφαλής της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος (AUF), χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως «τη μεγαλύτερη επιστροφή στην ιστορία της νορβηγικής πολιτικής», προσθέτοντας ότι πριν από έναν χρόνο το κόμμα φαινόταν «καταδικασμένο».

«Τώρα ο Στόρε εξασφάλισε την επανεκλογή του. Βγάζω το καπέλο μου για αυτή την ανατροπή», δήλωσε.

Η αντίδραση της αντιπολίτευσης

Η επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος, Έρνα Σόλμπεργκ, αναγνώρισε την ήττα, λέγοντας στους υποστηρικτές της στο Όσλο: «Μπορούμε ήδη να πούμε ότι οι Συντηρητικοί ξεκινούν νέα θητεία στο Στορτίνγκ ως κόμμα της αντιπολίτευσης.»

Η 64χρονη Σόλμπεργκ, που ήδη δεχόταν πιέσεις για παραίτηση, δήλωσε: «Είναι δική μου ευθύνη, και λυπάμαι απίστευτα γι’ αυτό.»

Η Λίσταουγκ, 47 ετών, φέρεται να τηλεφώνησε στον Στόρε για να τον συγχαρεί για τη νίκη του.

«Είναι φανταστικό. Πήγαμε καλύτερα απ’ ό,τι έδειχναν οι δημοσκοπήσεις. Οπότε είναι απίστευτα καλό», δήλωσε. Παρά το γεγονός ότι δεν εξασφάλισε την πλειοψηφία, πρόσθεσε: «Έχουμε κάθε λόγο να νιώθουμε νικητές σήμερα.»

Περίπου 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν πρόωρα, αριθμός-ρεκόρ. Όταν έκλεισαν οι κάλπες, τα περισσότερα από αυτά τα ψηφοδέλτια είχαν ήδη καταμετρηθεί.

Παρά την άνοδο του Κόμματος Προόδου, η νίκη του κέντρου-αριστεράς καθιστά τη Νορβηγία εξαίρεση ανάμεσα στους σκανδιναβικούς γείτονές της — Σουηδία και Φινλανδία — που κυβερνώνται και οι δύο από δεξιές κυβερνήσεις.

Με πληροφορίες από Guardian