Η κάρτα με τα σεξουαλικά υπονοούμενα που έστειλε ο Τραμπ στον Έπσταϊν για τα γενέθλιά του

Οι Δημοκρατικοί της επιτροπής εποπτείας της Βουλής δημοσίευσαν σκαναρισμένο αντίγραφο μιας «ευχετήριας κάρτας» που υποτίθεται ότι έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία συμπεριλήφθηκε σε άλμπουμ μηνυμάτων για τον εορτασμό των 50ών γενεθλίων του Έπσταϊν το 2003.

Η αισθησιακή κάρτα προς τον Έπσταϊν περιλαμβάνει μια συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και του αείμνηστου καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, με τη σιλουέτα γυμνής γυναίκας να είναι ζωγραφισμένη γύρω της. Η υπογραφή του προέδρου βρίσκεται στο κάτω μέρος της κάρτας.

«Χρόνια πολλά – και εύχομαι κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό», αναφέρει η κάρτα.

HERE IT IS: We got Trump’s birthday note to Jeffrey Epstein that the President said doesn’t exist. Trump talks about a “wonderful secret” the two of them shared. What is he hiding? Release the files! pic.twitter.com/k2Mq8Hu3LY — Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025

Η επιτροπή πρόσφατα ζήτησε με κλήτευση περισσότερα έγγραφα από την περιουσία του Έπσταϊν, στο πλαίσιο της έρευνάς της για το χειρισμό της υπόθεσης. Ο Τραμπ έχει αρνηθεί ότι έγραψε την κάρτα για το βιβλίο των γενεθλίων και έχει καταθέσει μήνυση κατά της Wall Street Journal για δυσφήμιση όταν αρχικά δημοσίευσαν το σχετικό ρεπορτάζ.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, επιμένει ότι μια φωτογραφία μιας ευχετήριας κάρτας του 2003 με σεξουαλικά υπονούμενα προς τον Τζέφρι Έπσταϊν, που φέρει το όνομα και την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία δημοσιεύτηκε από τους Δημοκρατικούς της Βουλής και αναρτήθηκε από τη Wall Street Journal τη Δευτέρα, αποτελεί απόδειξη ότι ο πρόεδρος έχει παγιδευτεί.

«Το τελευταίο κομμάτι που δημοσίευσε η Wall Street Journal ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ότι όλη αυτή η ιστορία με την ‘Κάρτα Γενεθλίων’ είναι ψευδής», έγραψε η Λίβιτ στο X. «Όπως έχω πει από την αρχή, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν ζωγράφισε αυτήν την εικόνα και δεν την υπέγραψε.»

The latest piece published by the Wall Street Journal PROVES this entire “Birthday Card” story is false. As I have said all along, it’s very clear President Trump did not draw this picture, and he did not sign it. President Trump’s legal team will continue to aggressively… — Karoline Leavitt (@PressSec) September 8, 2025

Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η νομική ομάδα του προέδρου «θα συνεχίσει να ασκεί έντονη νομική πίεση» κατά της Wall Street Journal, η οποία ήταν η πρώτη που ανέφερε την ύπαρξη της κάρτας και του σκίτσου.

Η Λίβιτ επίσης αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ που υποστήριζε ότι ο Τραμπ συνέβαλε με το υπογεγραμμένο σκίτσο και την κάρτα σε άλμπουμ γενεθλίων του αείμνηστου καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, χαρακτηρίζοντάς το ως προσπάθεια «να διατηρηθεί η Δημοκρατική απάτη με τον Έπσταϊν!»

Ο βοηθός της Λίβιτ, Τέιλορ Μπάντοουιτς, επενέβη στο X παρουσιάζοντας αυτό που θεώρησε ως οριστική οπτική απόδειξη ότι «δεν είναι η υπογραφή του», μέσα από τέσσερις εικόνες με υπογραφές του Τραμπ σε κάρτες που είχαν τοποθετηθεί σε αντίτυπα ενός βιβλίου για την απόπειρα δολοφονίας του στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια πέρυσι.

Ωστόσο, φαίνεται πως και οι τέσσερις αυτές υπογραφές προέρχονται από το 2024, δηλαδή πάνω από δύο δεκαετίες μετά την ευχετήρια κάρτα του 2003, και είναι γνωστό ότι οι υπογραφές των ανθρώπων συνήθως αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

Ο Άντριου Φάινμπεργκ, ανταποκριτής του Independent στον Λευκό Οίκο, ανάρτησε στο X δύο εικόνες με υπογραφές του Τραμπ από τα χρόνια πριν το 2003, οι οποίες μοιάζουν περισσότερο με αυτήν στην κάρτα προς τον Έπσταϊν.

TWO authenticated letters from @realDonaldTrump that sold at separate auctions. Compare with the signature on the Epstein birthday letter. pic.twitter.com/5DZQdsLPD6 — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) September 8, 2025

Με πληροφορίες από Guardian