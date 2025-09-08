Γάλλοι πολίτες γιορτάζουν την πτώση του Μπαϊρού – Άλλοι εκφράζουν ανησυχία και αβεβαιότητα για το τι θα ακολουθήσει

Η Γαλλική κυβέρνηση έπεσε και ο Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται να υποβάλει αύριο την παραίτησή του. Ο έκπτωτος πρωθυπουργός προσπάθησε να περάσει έναν αρκετά σκληρό προϋπολογισμό προκειμένου να αντιμετωπίσει τη γαλλική δημοσιονομική κρίση πράγμα που οδήγησε εν τέλει και στην πτώση του. Διχασμένη φαίνεται η γαλλική κοινωνία ως προς το πολιτικό αυτό γεγονός, με κάποιους να γιορτάζουν την αποχώρηση ενός «αντιλαϊκού» ηγέτη και άλλους να εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την πολιτική αστάθεια που περιμένει τη χώρα.

Δεκάδες κάτοικοι της δυτικής γαλλικής πόλης Ναντ συγκεντρώθηκαν μπροστά στο δημαρχείο για να γιορτάσουν την απομάκρυνση του Μπαϊρού.

Οι άνθρωποι φορούσαν καπελάκια πάρτι, ενώ ένα φορτηγό διακοσμημένο με πανό που έγραφε «Αντίο Μπαϊρού» περνούσε από μπροστά τους. Μερικοί κρατούσαν μπουκάλια μπίρας.

«Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την αποχώρηση του Μπαϊρού και του προϋπολογισμού λιτότητας που επιτίθεται στους εργαζόμενους με απίστευτο τρόπο. Είναι το πρώτο βήμα πριν τη μεγάλη κινητοποίηση της 10ης Σεπτεμβρίου, όπου θα προσπαθήσουμε να μπλοκάρουμε τη χώρα. Είναι μια κινητοποίηση του λαού, πολύ σημαντική. Παίρνουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας», δήλωσε ο 63χρονος Μπρουνό Λορινί στη Ναντ.

Παρόμοια «αποχαιρετιστήρια ποτά» για τον Μπαϊρού οργανώθηκαν και σε άλλα δημαρχεία ανά τη χώρα.

Έντονη η ανησυχία των πολιτών

Η 46χρονη Κατρίν αναφέρει πως: «το ότι η Εθνοσυνέλευση ψήφισε κατά (του Μπαϊρού), ε, αυτό ήταν έτσι κι αλλιώς προβλέψιμο… Τώρα, με την παραίτησή του, ποιος θα τον αντικαταστήσει; Όλα πάνε κατά διαόλου στη Γαλλία. Ειλικρινά, μια χώρα σαν τη Γαλλία είναι αξιολύπητη. Αλλά εντάξει, τι μπορούμε να κάνουμε;»

Η Γαλλο-Λιβανέζα Καρολίν Σολάζ, επίσης κάτοικος Παρισίων, εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση στην οποία εισέρχεται η χώρα της.

«Ανησυχώ ιδιαίτερα για το τι θα ακολουθήσει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέσα σε αυτό το πολύ περίεργο πλαίσιο. Ζω στη Γαλλία εδώ και 17 χρόνια και κάτι τέτοιο δεν το έχω ξαναδεί. Πολιτικός λόγος βασισμένος στο μίσος και τίποτε άλλο. Αυτό που ζούμε τώρα είναι πραγματικά… λίγο σκανδαλώδες.»

Ο Μαξίμ Ακαντίν, ελεγκτής δημοσίων οικονομικών λέει πως δεδομένου του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους στη Γαλλία, «δεν είναι ότι είναι λυπηρό, αλλά θέτει τη Γαλλία σε μια κάπως περίπλοκη κατάσταση, ιδίως λόγω των επιτοκίων που αναμφίβολα θα αυξηθούν — αλλά θα μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε με τη νέα κυβέρνηση. Θα δούμε.»

Δεν καλοδέχτηκε την απόφαση της Γαλλική Εθνοσυνέλευσης ο Σιμόν Αζριάν λέγοντας: «περιμένω να δω τι θα γίνει, αν καταφέρουν να βρουν κάποιον. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη απόφαση και φέρνει περισσότερη αβεβαιότητα παρά σαφήνεια στη γαλλική πολιτική σήμερα.»

Με πληροφορίες από Reuters