Νορβηγία: «Νίκη» του κυβερνώντος Εργατικού κόμματος δείχνουν τα exit polls

Η μειονοτική κυβέρνηση του Εργατικού Κόμματος της Νορβηγίας φαίνεται πως θα κερδίσει οριακά την επανεκλογή τη Δευτέρα, σύμφωνα με προβλέψεις τοπικών σταθμών, σε μια εθνική ψηφοφορία που κυριάρχησαν οι ανησυχίες για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα.

Αν τα επίσημα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν τις πρώτες ενδείξεις, ο Πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε, 65 ετών, θα παραμείνει στην εξουσία με μειονοτική κυβέρνηση, που θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μικρότερα κόμματα για να περάσει σημαντική νομοθεσία, όπως οι δημοσιονομικοί προϋπολογισμοί.

Για να εξασφαλίσει τη στήριξή τους, πιθανότατα θα αντιμετωπίσει δύσκολες διαπραγματεύσεις σε ζητήματα όπως οι αυξήσεις φόρων για τους πλούσιους, η μελλοντική εξερεύνηση πετρελαίου και οι αποεπενδύσεις από εταιρείες του Ισραήλ μέσω του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Νορβηγίας, αξίας 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι προβλέψεις των σταθμών NRK, TV2 και της εφημερίδας VG δείχνουν ότι το αριστερό μπλοκ του Εργατικού Κόμματος του Στόρε και τεσσάρων μικρότερων κομμάτων θα κερδίσει 87 έδρες, περισσότερες από τις 85 που απαιτούνται για πλειοψηφία.

Τα δεξιά κόμματα, με επικεφαλής το αντιμεταναστευτικό λαϊκιστικό Κόμμα Προόδου και τους Συντηρητικούς της πρώην Πρωθυπουργού Έρνα Σόλμπεργκ, 64 ετών, προβλέπεται να πάρουν 82 έδρες.

Ενισχυτικός προς την αριστερά ο πόλεμος στην Ουκρανία

Οι ανησυχίες των ψηφοφόρων για την αναταραχή στην Ουκρανία και τη ρωσική επιθετικότητα, με τη Ρωσία να συνορεύει με τη Νορβηγία στον Αρκτικό Κύκλο, έχουν ενισχύσει το αριστερό μπλοκ τους τελευταίους μήνες, ειδικά μετά την ένταξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, 66 ετών, στο υπουργικό συμβούλιο του Στόρε.

Κανένα από τα δεξιά κόμματα που αναμένεται να κερδίσουν έδρες δεν έχει ζητήσει τη στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ή του κινήματός του, σε αντίθεση με κάποιους ομολόγους τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από Reuters