Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε 4 νεκρούς στρατιώτες – «Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας» για ήττα της Χαμάς και επιστροφή ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «το Ισραήλ σκύβει το κεφάλι του» για τους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη μάχη κοντά στην πόλη της Γάζας νωρίτερα σήμερα.

«Η σύζυγός μου και εγώ, μαζί με όλους τους πολίτες του Ισραήλ, στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στις πενθούντες οικογένειες, συμμεριζόμαστε τον πόνο τους και τους αγκαλιάζουμε», αναφέρει ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

«Οι στρατιώτες μας έδρασαν με θάρρος και αφοσίωση στην ήττα της Χαμάς και την επιστροφή όλων των ομήρων μας. Στο πνεύμα του ηρωισμού τους, δεν θα εγκαταλείψουμε αυτές τις αποστολές μέχρι να τις ολοκληρώσουμε».

Έγιναν γνωστά τα ονόματα των στρατιωτών: ο 20χρονος λοχίας Ούρι Λάμεντ από το Τελ Μοντ, ο 19χρονος λοχίας Αμίτ Άριε Ρεγκέβ από το Μοντίιν, ο 20χρονος λοχίας Γκάντι Κοτάλ από το Κιμπούτς Αφικίμ και ένας τέταρτος στρατιώτης του οποίου το όνομα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Πηγή: Times of Israel