Η Ρωσία θα σκότωνε αμάχους και στην Τσεχία, όπως κάνει στην Ουκρανία, λέει ο επικεφαλής της τσεχικής μυστικής υπηρεσίας πληροφοριών

Η Ρωσία θα σκότωνε αθώους ανθρώπους στην Τσεχία όπως το κάνει στην Ουκρανία, δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της τσεχικής υπηρεσίας πληροφοριών, Μίχαλ Κουντέλκα. Μιλώντας σε συνέδριο για την εσωτερική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα του κράτους, στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Τσεχίας, κατηγόρησε τη Ρωσία για «βάναυσες δολοφονίες» και για «εσκεμμένη στόχευση αμάχων — γυναικών, παιδιών και αθώων, ανυπεράσπιστων Ουκρανών πολιτών».

«Πρέπει όλοι να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι οι Ρώσοι θα έκαναν το ίδιο και σε εμάς», είπε ο Κουντέλκα. «Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

Εκλογές στη Τσεχία με ρωσική «σκιά»

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται καθώς η Τσεχία προετοιμάζεται για εκλογές τον Οκτώβριο. Η ρωσική επιρροή στις εκλογικές διαδικασίες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη — όπως αυτές στη Ρουμανία και τη Μολδαβία αργότερα αυτόν τον μήνα — αποτελεί βασικό ζήτημα ανησυχίας για τις Βρυξέλλες τον τελευταίο χρόνο, καθώς προσπαθούν να διατηρήσουν τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Η Τσεχική Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφαλείας (BIS) έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τις επιχειρήσεις ρωσικής επιρροής στην Τσεχία, επισημαίνοντας προσπάθειες προώθησης φιλορωσικών αφηγημάτων στα μέσα ενημέρωσης ή επιθέσεις hacking σε κυβερνητικά ιδρύματα.

Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει τη διχόνοια και να διαβρώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, στο κράτος, στο κράτος δικαίου και στη θέση της Τσεχίας στη διεθνή κοινότητα, δήλωσε ο Κουντέλκα.

Στην έκθεση του 2024, η BIS ανέφερε ότι η Ρωσία είχε προσλάβει μετανάστες από χώρες εκτός ΕΕ για να διαπράξουν εγκλήματα, να σπείρουν τον φόβο και να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση.

Το ερευνητικό μέσο Voxpot διαπίστωσε ότι η παραγωγή παραπλανητικών δημοσιεύσεων από τσεχικά sites παραπληροφόρησης —με άρθρα μεταφρασμένα από ρωσικά μέσα που τελούν υπό κυρώσεις— βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία, ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου.

Ο Κουντέλκα δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, διαφορετικά θα το είχε ήδη κάνει. Πρόσθεσε ότι οι Ουκρανοί πολεμούν για την ελευθερία της Τσεχίας.

«Μας δίνουν χρόνο να προετοιμαστούμε για μια ενδεχόμενη ρωσική επιθετικότητα», είπε, προσθέτοντας ότι «η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Ρωσία είναι η δύναμη, και η Τσεχία πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα να υπερασπιστεί την ελευθερία».

Με πληροφορίες από POLITICO