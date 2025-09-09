Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας – Ποιος είναι ο εκλεκτός του Μακρόν

Μετά από ακόμη μια επιλογή πρωθυπουργού που στέφθηκε από απόλυτη αποτυχία, ο Εμανουέλ Μακρόν κατέληξε στον 5ο «εκλεκτό» του εδώ και 18 μήνες. Και το όνομά του: Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Αν σας λέει κάτι το όνομα είναι γιατί ο Λεκορνί διατελεί υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έχει επιβιώσει γενικώς από διάφορους ανασχηματισμούς και κυβερνήσεις της προεδρίας Μακρόν από το 2017.

Ο νυν υπουργός Αμυνας της Γαλλίας μπήκε στην πολιτική νωρίς, σε ηλικία μόλις 19 ετών, όταν και έγινε ο νεότερος σε ηλικία κοινοβουλευτικός βοηθός στα γαλλικά χρονικά.

Στην πορεία, διετέλεσε δήμαρχος του Βερνόν, στην περιοχή της Νορμανδίας. Προτού πάρει θέση στο πλευρό του Μακρόν το 2017 και αρχίσει να αναλαμβάνει σειρά από χαρτοφυλάκια, ήταν επί χρόνια μέλος των Γάλλων Ρεπουμπλικανών (Les Républicains, πρώην UMP, της παράταξης δηλαδή των Σιράκ και Σαρκοζί).

Αμυντική ανασύνταξη

Ως υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, από τον Μάιο του 2022 και έπειτα, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλες τις άλλες διεθνείς κρίσεις, ο 39χρονος έχει γίνει το πρόσωπο της γαλλικής αμυντικής ανασύνταξης και του γαλλικού «επανεξοπλισμού», γεγονός που του έχει δώσει υπερκομματικούς «πόντους» ενισχύοντας το προφίλ του εντός των γαλλικών συνόρων αλλά και διεθνώς.

Διόλου τυχαία, στις ομιλίες επικαλείται συχνά τον Ντε Γκωλ, ενώ παρουσιάζεται να έχει καλές σχέσεις και με τον –επίσης ανερχόμενο πολιτικά– Γερμανό υπουργό Αμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Επιφυλακτικότητα απέναντι στις Βρυξέλλες

Ωστόσο, ενώ ευδοκιμεί στην οικοδόμηση διμερών, προσωπικών σχέσεων, ο Γάλλος πολιτικός δεν φαίνεται να συμφωνεί και με την τόση… πολυμέρεια, συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων για θέματα εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, τις οποίες απουσιάζει συχνά.

Πέρυσι, σύμφωνα με το Politico που έχει καλές πηγές, ο πρώην πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ φέρεται να του είπε να εμφανίζεται πιο συχνά στις Βρυξέλλες.

«Δεν είναι και πολύ Ευρωπαίος στον τρόπο σκέψης του», είπε ένας αξιωματούχος του κλάδου.

Ένθερμος υποστηρικτής της γαλλικής κυριαρχίας, ο Λεκορνί έχει εκφράσει κατά καιρούς την επιφυλακτικότητά του απέναντι στους θεσμούς της ΕΕ, ιδίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με πληροφορίες από Politico