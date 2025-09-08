Logo Image

Υπουργείο Εξωτερικών: Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Κόσμος

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

Τι ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του

Σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα σήμερα στην Ιερουσαλήμ και κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς περισσότερους, όταν δύο παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ σε στάση λεωφορείο.

Συγκεκριμένα το υπουργείο έγραψε:

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

»Επιτακτική η ανάγκη αναζήτησης πολιτικής λύσης για την επίτευξη σταθερότητας και ευημερίας και για να σπάσει ο κύκλος της βίας.»

