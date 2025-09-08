Logo Image

Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

REUTERS/Manon Cruz/File Photo

Ο ΓΓ του ΟΗΕ καταδίκασε τις ρωσικές επιθέσεις της 7ης Σεπτεμβρίου στην Ουκρανία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας» στις 7 Σεπτεμβρίου στην Ουκρανία, που προκάλεσαν θύματα, μεταξύ αυτών και παιδιά.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπό του, Στεφάν Ντουζαρίκ, οι επιθέσεις έπληξαν «κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Κιέβου» και προκάλεσαν ζημιές σε «κατοικίες και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές» στην πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές.

Ο ΓΓ ΟΗΕ υπογράμμισε ότι «η στοχοποίηση κυβερνητικών θεσμών συνιστά περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης» και ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και υποδομών «παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

Επανέλαβε την έκκλησή του για «πλήρη, άμεση και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός» ως πρώτο βήμα για μια «δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη» που θα διασφαλίζει την «κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

