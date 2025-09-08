Ολιβιέ Φορ: «Θέλω μια κυβέρνηση της αριστεράς και των πρασίνων», επιμένει ο γραμματέας των Σοσιαλιστών

«Οι Γάλλοι είναι εξαντλημένοι και αυτή η χώρα χρειάζεται δικαιοσύνη. Ήρθε η ώρα η αριστερά να κυβερνήσει αυτή τη χώρα, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να αποκαταστήσουμε την ηρεμία στη χώρα», δήλωσε ο Ολιβιέ Φορ, πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το βράδυ της Δευτέρας.

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να αποκαταστήσουμε το ενεργειακό και να δώσουμε στον γαλλικό λαό αγοραστική δύναμη».

«Θέλω μια κυβέρνηση της αριστεράς και των Πρασίνων και στη συνέχεια θα εναπόκειται στο Κοινοβούλιο να αποφασίσει», συνέχισε. «Έχουμε παρουσιάσει ένα αντισχέδιο στον Μπαϊρού, για να δώσουμε στις επιχειρήσεις μια νέα προοπτική».

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δεν έχει ακόμη επικοινωνήσει μαζί του.

Πηγή: Le Figaro

