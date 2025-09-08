Logo Image

Δυτική Όχθη: Αναφορές για δύο νεκρά Παλαιστίνια παιδιά στη Τζενίν – Καμία δήλωση από τον ισραηλινό στρατό

Κόσμος

Δυτική Όχθη: Αναφορές για δύο νεκρά Παλαιστίνια παιδιά στη Τζενίν – Καμία δήλωση από τον ισραηλινό στρατό

REUTERS/Raneen Sawafta

Τι μεταδίδει το πρακτορείο WAFA

Δύο Παλαιστίνια παιδιά φέρονται να σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες στο στρατόπεδο προσφύγων της Τζενίν στη βόρεια Δυτική Όχθη απόψε, όπως μεταδίδει το WAFA, το επίσημο παλαιστινιακό ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Το WAFA ταυτοποιεί τα δύο ως Μοχαμάντ Σαρί Αλαουνέχ και Ισλάμ Αμπντούλ-Αζιζ Νουχ Ματζαρμέχ, και οι δύο 14 ετών.

Το πρακτορείο αναφέρει ότι στρατιώτες του IDF άνοιξαν πυρ εναντίον μιας ομάδας πολιτών που είχαν προσπαθήσει να επιστρέψουν στα σπίτια τους στο στρατόπεδο της Τζενίν για να ανακτήσουν κάποια από τα υπάρχοντά τους.

Πηγή: Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube