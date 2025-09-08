Δυτική Όχθη: Αναφορές για δύο νεκρά Παλαιστίνια παιδιά στη Τζενίν – Καμία δήλωση από τον ισραηλινό στρατό

Δύο Παλαιστίνια παιδιά φέρονται να σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες στο στρατόπεδο προσφύγων της Τζενίν στη βόρεια Δυτική Όχθη απόψε, όπως μεταδίδει το WAFA, το επίσημο παλαιστινιακό ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Το WAFA ταυτοποιεί τα δύο ως Μοχαμάντ Σαρί Αλαουνέχ και Ισλάμ Αμπντούλ-Αζιζ Νουχ Ματζαρμέχ, και οι δύο 14 ετών.

Το πρακτορείο αναφέρει ότι στρατιώτες του IDF άνοιξαν πυρ εναντίον μιας ομάδας πολιτών που είχαν προσπαθήσει να επιστρέψουν στα σπίτια τους στο στρατόπεδο της Τζενίν για να ανακτήσουν κάποια από τα υπάρχοντά τους.

Πηγή: Times of Israel