Logo Image

Λονδίνο: Συναγερμός στο αεροδρόμιο Χίθροου, εκκενώθηκε τερματικός σταθμός

Κόσμος

Λονδίνο: Συναγερμός στο αεροδρόμιο Χίθροου, εκκενώθηκε τερματικός σταθμός

Πληροφορίες για περιστατικό με επικίδνυνα υλικά

Στην εκκένωση του τερματικού σταθμού 4 στο αεροδρόμιο του Χίθρου προχώρησαν οι βρετανικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κάνουν λόγο για «πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά».

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε: «Το check-in στον τερματικό σταθμό 4 έχει κλείσει και εκκενωθεί, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ‘ανταποκρίνονται’ σε ένα περιστατικό».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube