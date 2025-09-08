Λονδίνο: Συναγερμός στο αεροδρόμιο Χίθροου, εκκενώθηκε τερματικός σταθμός

Στην εκκένωση του τερματικού σταθμού 4 στο αεροδρόμιο του Χίθρου προχώρησαν οι βρετανικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κάνουν λόγο για «πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά».

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε: «Το check-in στον τερματικό σταθμό 4 έχει κλείσει και εκκενωθεί, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ‘ανταποκρίνονται’ σε ένα περιστατικό».