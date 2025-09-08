Λονδίνο: Συναγερμός στο αεροδρόμιο Χίθροου, εκκενώθηκε τερματικός σταθμός

Στην εκκένωση του τερματικού σταθμού 4 στο αεροδρόμιο του Χίθρου προχώρησαν οι βρετανικές αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κάνουν λόγο για «πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά».
Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε: «Το check-in στον τερματικό σταθμό 4 έχει κλείσει και εκκενωθεί, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ‘ανταποκρίνονται’ σε ένα περιστατικό».
BREAKING: A terminal at Heathrow Airport has been evacuated while emergency services respond to a “possible hazardous materials incident”
https://t.co/p3y2JHR218
pic.twitter.com/s6a1QxT5Ot
— Sky News (@SkyNews) September 8, 2025