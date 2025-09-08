Ελιζέ: Νέος πρωθυπουργός τις επόμενες μέρες

Μετά την πτώση της κυβέρνησης του Γάλλου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, το γραφείο του προέδρου Μακρόν ανακοίνωσε πως τις επόμενες μέρες ο πρόεδρος θα ονομάσει τον επόμενο πρωθυπουργό.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναγνωρίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των βουλευτών για τη χρήση του Άρθρου 49-1 του Συντάγματος. Αύριο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού για να αποδεχτεί την παραίτηση της κυβέρνησής του. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα διορίσει νέο Πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», δήλωσε το γραφείο του Μακρόν.

Ο Μακρόν έχει πει πως θα εξαντλήσει τη θητεία του

Τον Αύγουστο, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα συνεχίσει τη θητεία του μέχρι το τέλος της, το 2027.

Ο Γάλλος πρόεδρος απαντούσε στις φήμες ότι θα υπάρξει πίεση να φύγει αν η κυβέρνηση χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης.

«Η θητεία που μου έχει ανατεθεί από τον γαλλικό λαό, και όχι από κανέναν άλλον, είναι μια θητεία που θα εκτελεστεί μέχρι το τέλος της», είπε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου, δίπλα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Τα πιθανά ονόματα

Πηγή της κυβέρνησης ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι πιθανοί για την διαδοχή του Μπαϊρού στον πρωθυπουργικό θώκο είναι:

Ο Υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ

Ο πρώην Σοσιαλιστής Πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ

Ο επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου Πιερ Μοσκοβίτσι – επίσης μακροχρόνιος Σοσιαλιστής

Άλλες πηγές έχουν αναφέρει επίσης:

Τον Υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκόρνου

