Γαλλία: Την παραίτηση Μακρόν ζητά ο Μελανσόν μετά την καταψήφιση της κυβέρνησης Μπαϊρού

Κόσμος

REUTERS/Tom Nicholson

Οι πρώτες δηλώσεις του ηγέτη της Ανυπότακτης Γαλλίας μετά την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού

«Ο Μπαϊρού έπεσε. Νίκη και λαϊκή ανακούφιση. Ο Μακρόν βρίσκεται τώρα στην πρώτη γραμμή απέναντι στον λαό. Και αυτός πρέπει να φύγει», δήλωσε ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ηγέτης της La France Insoumise (Ανυπότακτης Γαλλίας), στην εκπομπή X-Ray λίγα λεπτά μετά την ψήφο εμπιστοσύνης.

Το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας αναμένεται να υποβάλει πρόταση παραπομπής του προέδρου στην Εθνοσυνέλευση την Τρίτη.

«Όχι» σε σοσιαλιστική κυβέρνηση

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Parisien, ο κ. Μελανσόν δήλωσε ότι ο πρόεδρος «βρίσκεται τώρα στην πρώτη γραμμή απέναντι στον λαό». Δήλωσε επίσης ότι θα αρνηθεί να υποστηρίξει μια σοσιαλιστική κυβέρνηση μετά την πτώση του Φρανσουά Μπαϊρού.

Πηγή: Le Monde 

