Ισραήλ: Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου καλεί τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν

Ισραήλ: Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου καλεί τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν

REUTERS/Ronen Zvulun/Pool

Έκκληση του Νετανιάχου πριν την ανάπτυξη των χερσαίων δυνάμεων στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν το συντομότερο δυνατόν, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ προανήγγειλε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης της Γάζας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ τόνισε: «Ακούστε με προσεκτικά: Σας έχουν προειδοποιήσει, φύγετε τώρα!». Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ανασυντάσσονται και συγκεντρώνονται στην πόλη της Γάζας ενόψει χερσαίων επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

