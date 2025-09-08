Αξιωματούχοι της Χαμάς: Δεν είναι δυνατόν να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι σε μια μέρα βάσει της αμερικανικής πρότασης

Πηγές της Χαμάς ανάφεραν στην σαουδαραβική εφημερίδα Asharq Al-Awsat ότι η Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι δεν θα ήταν δυνατό να απελευθερωθούν όλοι οι ομήροι, ζωντανοί και νεκροί, την πρώτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός, όπως απαιτείται από τη νέα αμερικανική πρόταση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Οι πηγές εξηγούν στην εφημερίδα ότι «υπάρχουν όμηροι που σκοτώθηκαν σε μέρη όπου οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα έπρεπε να παύσουν τον πυρ (προφανώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) για να τους ανακτήσουν από τα ερείπια ή που θάφτηκαν σε περιοχές που αργότερα εισήλθαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις» (και τώρα ελέγχουν).

Πηγή: Times of Israel