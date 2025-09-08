Logo Image

Αξιωματούχοι της Χαμάς: Δεν είναι δυνατόν να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι σε μια μέρα βάσει της αμερικανικής πρότασης

Κόσμος

Αξιωματούχοι της Χαμάς: Δεν είναι δυνατόν να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι σε μια μέρα βάσει της αμερικανικής πρότασης

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Τι αναφέρουν πηγές της τρομοκρατικής οργάνωσης

Πηγές της Χαμάς ανάφεραν στην σαουδαραβική εφημερίδα Asharq Al-Awsat ότι η Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι δεν θα ήταν δυνατό να απελευθερωθούν όλοι οι ομήροι, ζωντανοί και νεκροί, την πρώτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός, όπως απαιτείται από τη νέα αμερικανική πρόταση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Οι πηγές εξηγούν στην εφημερίδα ότι «υπάρχουν όμηροι που σκοτώθηκαν σε μέρη όπου οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα έπρεπε να παύσουν τον πυρ (προφανώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) για να τους ανακτήσουν από τα ερείπια ή που θάφτηκαν σε περιοχές που αργότερα εισήλθαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις» (και τώρα ελέγχουν).

Πηγή: Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube