Η ύστατη έκκληση Μπαϊρού πριν από την ψηφοφορία

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ξεκίνησε την καταληκτική του ομιλία λέγοντας πως δεν θα «απαντήσει στις αντιπαραθέσεις ούτε στις προσβλητικές δηλώσεις».

Κάλεσε τους πολιτικούς να είναι λιγότερο επιθετικοί και να συμπεριφέρονται με περισσότερο σεβασμό.

Σε συγκινησιακό τόνο, ο Γάλλος πρωθυπουργός χαρακτήρισε τους τελευταίους εννέα μήνες «μήνες βαθιάς ευτυχίας».

Επανέλαβε βασικά σημεία της προηγούμενης ομιλίας του, λέγοντας ότι πρόκειται για μια «στιγμή αλήθειας, αν και αυτό δύσκολα θα αλλάξει ουσιαστικά την έκβαση. Ευχαρίστησε, τέλος, την Εθνοσυνέλευση και τους Υπουργούς του.