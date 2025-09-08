Γαλλία, η επόμενη μέρα: Οι αποφάσεις Μακρόν, τα τρία αναιμικά φαβορί και o άγριος Σεπτέμβριος με Fitch και συνδικάτα

Στα χέρια του Εμανουέλ Μακρόν βρίσκονται πλέον οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα στη Γαλλία μετά την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, την τρίτη γαλλική κυβέρνηση που καταρρέει μέσα στους τελευταίους 16 μήνες.

Ο Γάλλος πρόεδρος έχει μέχρι στιγμής αντισταθεί στη «λύση» νέων (πρόωρων) εκλογών. Ως εκ τούτου, εάν εμείνει στη θέση του, θα πρέπει να διορίσει νέο πρωθυπουργό.

Εδώ υπάρχουν δύο σενάρια:

1ον: Αυτός να προέρχεται από την κεντροαριστερά, πόσω μάλλον όταν τέσσερις κεντροδεξιοί απέτυχαν να διαχειριστούν το διασπασμένο κοινοβούλιο και να διατηρήσουν τη στήριξή του προς την κυβέρνηση.

2ον: Ο Μακρόν να ορίσει κάποιον τεχνοκράτη.

Σημειωτέον ότι δεν υπάρχει συνταγματική ή άλλη νομοθετική πρόβλεψη για το πόσο γρήγορα πρέπει να επιλέξει το πρόπσωπο του νέου πρωθυπουργού ο Μακρόν.

Εάν δε ο Γάλος Πρόεδρος χρειαστεί χρόνο για (να βρει και) να αποφασίσει, τότε ο Μπαϊρού μπορεί να παραμείνει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός.

Η στάση των άκρων

Τόσο ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός όσο και η ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν («Ανυπότακτη Γαλλία») πιέζουν για πρόωρες βουλευτικές εκλογές με παράλληλη παραίτηση του Μακρόν. Η ομιλία της Λεπέν στη Βουλή δεν άφηνε κανένα περιθώριο για περί του αντιθέτου ερμηνείες.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, σε γεύμα εργασίας στο οποίο παρακάθησαν Μακρόν μαζί με τα κεντρώα και συντηρητικά κόμματα που υποστηρίζουν την τρέχουσα κυβέρνηση, συμφώνησαν όλοι ότι η διάλυση του κοινοβουλίου δεν θα έλυνε την κρίση, σύμφωνα με πηγή κοντά στον Μακρόν.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η επίτευξη συμφωνίας με τους Σοσιαλιστές φαίνεται να είναι από τις μόνες βιώσιμες επιλογές. Kάτι που απορρίπτει πάντως η πλευρά Μελανσόν.

Επιπλέον, κυβερνητική πηγή επιβεβαίωσε ότι η διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών δεν φαίνεται να είναι πιθανή προς το παρόν.

Μάλιστα η ίδια πηγή προσέθετε ότι μεταξύ των ονομάτων που κυκλοφορούσαν ως πιθανές επιλογές για τον επόμενο πρωθυπουργό είναι

ο νυν υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ ,

, ο πρώην σοσιαλιστής πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ

και ο επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επίσης σοσιαλιστής, Πιερ Μοσκοβισί

Καυτός Σεπτέμβριος

Και τα δύσκολα για τη Γαλλία δεν σταματoύν εδώ:

Πέρα από την τύχη της κυβέρνησης της, η Γαλλία αντιμετωπίζει έναν μάλλον «άγριο» Σεπτέμβριο: