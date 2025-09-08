Logo Image

Ερίκ Σιοτί: «Πυρομανής πυροσβέστης» ο Μπαϊρού – Ο Μακρόν είναι «ο κύριος υπεύθυνος για αυτήν την καταστροφή»

REUTERS/Benoit Tessier

Σφοδρή επίθεση τόσο στον Γάλλο πρωθυπουργό όσο και στον πρόεδρο της Γαλλίας

Ο Ερίκ Σιοτί, πρόεδρος της Κ.Ο. «Ένωση της Δεξιάς για τη Δημοκρατία» (UDR), ξεκίνησε την ομιλία του κατηγορώντας τον Γάλλο πρωθυπουργό, Φρανσουά Μπαϊρού, ως «πυρομανή πυροσβέστη».

«Αποφασίσατε να φύγετε μεταμφιέζοντας την παραίτησή σας σε μια ψευδώς έξυπνη ανακοίνωση που προορίζεται πάνω απ’ όλα ως εφαλτήριο για μια ψευδουποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές. Εσείς εφηύρατε την ανακοίνωση της παραίτησης, αλλά κανείς δεν ξεγελιέται», είπε εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Φρανσουά Μπαϊρού.

Καταγγέλλοντας μια «συμμαχία αντιθέτων (…) που κυμαίνεται από το LFI έως το LR» η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ευθύνεται για αυτή τη «μεγάλη» πολιτική κρίση, ο κ. Σιοτί έκρινε ότι «αυτή η συζήτηση δεν αφορά πλέον [τον Φρανσουά Μπαϊρού]. Πρέπει να αφορά το σύνολο του έργου του Μακρόν».

Υποδεικνύοντας τον Εμανουέλ Μακρόν ως «το άτομο που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για αυτή την καταστροφή», ο πρόεδρος του UDR διαβεβαίωσε ότι προετοιμάζει «την αλλαγή που ελπίζει ο γαλλικός λαός για τη Γαλλία» με τη συμμαχία που σχηματίστηκε παράλληλα με τον Εθνικό Συναγερμό.

