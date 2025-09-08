Πρόωρες εκλογές ζητά η Λεπέν από το βήμα του Γαλλικού κοινοβουλίου – Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση

Με σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης ξεκίνησε την ομιλία της ενώπιον της Γαλλικής εθνοσυνέλευσης η ηγέτιδα του ακροδεξιού «Εθνικού Συναγερμού» Μαρίν Λεπέν.

«Είναι σε αυτές τις στιγμές κρίσης … που αποκαλύπτονται τα μικρά και μεγάλα δείγματα δειλίας, ο επαίσχυντος οπορτουνισμός, οι κρυφές συνενοχές — μέσα στο ναυάγιο των απαξιωμένων πολιτικών σχηματισμών», δήλωσε η Λεπέν, προσπαθώντας να παρουσιάσει το κόμμα της ως τη μοναδική πραγματική εναλλακτική.

Δήλωσε ότι το κοινοβούλιο βρίσκεται μπροστά σε μια «ιδιαίτερη πολιτική στιγμή», καθώς — όπως είπε — «οι υπεύθυνοι αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τα καταστροφικά αποτελέσματα δεκαετιών κακοδιαχείρισης, οι συνέπειες των οποίων θα επηρεάσουν τις επόμενες γενιές».

Πρόσθεσε ότι «αυτό που θα μείνει στη μνήμη είναι πάνω απ’ όλα είναι η αδιάκοπη και ανεπιθύμητη αλληλεγγύη των πρώην πολιτικών δυνάμεων» που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση.

Η Λεπέν χαρακτήρισε τη σημερινή συζήτηση «το τέλος της αγωνίας μιας φανταστικής κυβέρνησης», η οποία, όπως είπε, «δεν κυβερνούσε, απλώς διαχειριζόταν» τη χώρα.

Πρόωρες εκλογές ζητά η Λεπέν

Η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι η Γαλλία χρειάζεται ένα «reset» για να «επανεκκινήσει μια μηχανή γεμάτη σφάλματα», και υποστήριξε ότι ο Μακρόν θα έπρεπε να παραιτηθεί.

«Αλλά από τη στιγμή που αυτή η απόφαση εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο… δεν περιμένω τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση», παραδέχτηκε.

S’il y a dissolution, nous accepterons le verdict des urnes. Si le peuple nous fait l’honneur d’un mandat clair, c’est-à-dire d’une majorité absolue, nous irons à Matignon pour mettre en œuvre, sans attendre la présidentielle, un programme de redressement national. pic.twitter.com/oFPz1HlHhz — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 8, 2025

Αντ’ αυτού, υποστήριξε ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την εξουσία του για να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, λέγοντας ότι αυτή η εξουσία θεσμοθετήθηκε ως «εργαλείο για να σπάσει το πολιτικό αδιέξοδο».

Αναγνώρισε τις φήμες ότι ο Μακρόν δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, αλλά επέμεινε ότι «πρέπει να ενεργήσει από καθήκον… και προς το συμφέρον της χώρας».

Αποστασιοποιείται από το αίτημα της αριστεράς για καθαίρεση Μακρόν

Η «Εθνικός Συναγερμός» δεν ζητά την απομάκρυνση του Γάλλου προέδρου από την εξουσία, δήλωσε η Μαρίν Λεπέν στους βουλευτές.

Η ακροαριστερή οργάνωση «France Insoumise» ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα υποβάλει μια μάλλον αδύναμη προσπάθεια για την αποπομπή του Μακρόν, η οποία φαίνεται βέβαιο ότι θα αποτύχει.

«Σεβόμαστε τους θεσμούς, ιδιαίτερα τον προεδρικό θεσμό, και δεν ζητάμε καθαίρεση», τόνισε.

Η Λεπέν ολοκληρώνει με δυναμικό τόνο, λέγοντας ότι η κυβέρνηση «δεν πρέπει να περιμένει να τη συνοδεύσει το Εθνικό Μέτωπο στην οικονομική και μεταναστευτική της παράνοια», ενώ ανοιχτά προωθεί την πρόωρη προσφυγή σε εκλογές.

Προσθέτει ότι «αν ο λαός μας τιμήσει με σαφές εντολή… θα πάμε στη Μαντινιόν για να εφαρμόσουμε, χωρίς να περιμένουμε τις προεδρικές εκλογές, ένα εθνικό πρόγραμμα ανάκαμψης και αλλαγής που δεν μπορεί να περιμένει άλλο».

Με πληροφορίες από POLITICO, Guardian, France 24