Έπεσε η γαλλική κυβέρνηση: Καταψηφίστηκε ο Μπαϊρού

Κατέρρευσε η γαλλική κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού. Όπως αναμενόταν δεν κατάφερε να «επιβιώσει» στην ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης που ο ίδιος ο Γάλλος πρωθυπουργός ζήτησε προκειμένου να εξασφαλίσει υποστήριξη για τα μέτρα που σχεδιάζει να περάσει στον προϋπολογισμό. 364 βουλευτές καταψήφισαν τη Γαλλική κυβέρνηση, ενώ μόλις 194 ψήφισαν υπέρ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ο Μαντινιόν, Μπαϊρού αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του αύριο, Τρίτη, το πρωί.

Ο Μπαϊρού πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας – σε μία απέλπιδα προσπάθεια να εξασφαλίσει την στήριξη της Γαλλικής εθνοσυνέλευσης – δήλωσε πως «βρισκόμαστε μπροστά σε μία ιστορική απόφαση για το μέλλον της Γαλλίας».

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η Άννι Ζενεβάρ, Υπουργός Γεωργίας και Διατροφικής Κυριαρχίας, έκανε στον Μπαϊρού ένα φιλικό νεύμα, ενώ η κυβερνητική εκπρόσωπος, Σοφί Πριμάς, τον φίλησε.

Στη συνέχεια, ο Μπαϊρού αποχώρησε από την αίθουσα.

«Οι μέρες του Μπαϊρού»

Η θητεία του Μπαϊρού έμοιαζε ευθύς εξ αρχής με τις κινηματογραφικές σειρές «Misson Impossible» του Τομ Κρουζ.

Η επικίνδυνη αποστολή που είχε αποδεχτεί ο 74χρονος ήταν ουσιαστικά μία: Να βρει πολιτική σταθερότητα, όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διάρκειας, παρά την περίπλοκη εξίσωση που προέκυψε από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του καλοκαιριού του 2024, οι οποίες δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν σαφή πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση για να κυβερνήσει. Μια αποστολή στην οποία ο κεντρώος πολιτικός επέτυχε οριστικά και θυσιάστηκε σαν μια «πολιτική Ιφιγένεια» για να διασωθεί όσο διασώζεται ο Πρόεδρος Μακρόν.

Το παιχνίδι για τον Μπαϊρού δεν ήταν χαμένο από την αρχή αλλά ο ηγέτης του MoDem ήταν αυτός που με τις διαρκώς λαθεμένες πολιτικές του σμίκρυνε το χρόνο της παρουσίας του στο Μαντινιόν – την έδρα του Γάλλου πρωθυπουργού.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, ο Μακρόν προσφέρει στον Μπαϊρού τη θέση του Γάλλου πρωθυπουργού. Όχι ακριβώς αυτό που ήλπιζε ο τρεις φορές υποψήφιος για την προεδρία. Αλλά εφόσον δεν κέρδισε το Μέγαρο των Ηλυσίων, το Μαντινιόν ήταν η καλύτερη δυνατή εξιλέωση.

Στα 73 του, έγινε ο 28ος πρωθυπουργός της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας. Το αποκορύφωμα μιας μακράς καριέρας στο κέντρο.

«Επιτέλους, αρχίζουν τα προβλήματα». Αυτή είναι η φράση, δανεισμένη από τον Φρανσουά Μιτεράν, που είπε μπαίνοντας στο Μαντινιόν, σύμφωνα με τον Μαρκ Φεσνό, έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του. Η φράση αυτή αντανακλούσε τη διάθεση και το πνεύμα με το οποίο ο Μπαϊρού μπήκε στο Μαντινιόν.

Το πρώτο λάθος

Μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος πρωθυπουργός έκανε το πρώτο του επικοινωνιακό λάθος. Παρακολούθησε μια διυπουργική μονάδα κρίσης μέσω τηλεδιάσκεψης για τον τυφώνα που έπληξε το νησί της Μαγιότ. Την παρακολούθησε μέσω τηλεδιάσκεψης γιατί επέλεξε να είναι παρών στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στο Πο, την πόλη της οποίας εξακολουθεί να είναι δήμαρχος.

Οι μακρονιστές εξοργίστηκαν, η αριστερή αντιπολίτευση χλεύασε έναν πρωθυπουργό «μερικής απασχόλησης», και η Γιαέλ Μπράουν-Πιβέτ, η πρόεδρος της Μακρονιστικής Εθνοσυνέλευσης, είπε «θα προτιμούσα στην πραγματικότητα ο πρωθυπουργός, αντί να πάρει αεροπλάνο για το Πο, να πάρει αεροπλάνο για το Μαμουτζού».

Όλα τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στις επόμενες κινήσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αναζητά για άλλη μια φορά νέο πρωθυπουργό: τον πέμπτο από την επανεκλογή του το 2022 και τον τρίτο από τότε που δεν προέκυψε πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση μετά τη διάλυσή της πριν από ένα χρόνο.

Σοσιαλιστές: Υπάρχει ένας άλλος δρόμος στα αριστερά

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών, Μπορίς Βαλό, δήλωσε στην πρώτη του αντίδραση ότι η ομάδα του ήθελε να χρησιμοποιήσει τη σημερινή συζήτηση για να «υπενθυμίσει σε όλους ότι, αντίθετα με όσα είπε ο πρωθυπουργός, υπάρχει ένας άλλος δρόμος», υποστηρίζοντας ότι η αριστερά θα πρέπει να αναλάβει τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Πρόσθεσε ότι ο Μακρόν πρέπει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα πως έχασε τις εκλογές πέρυσι, και ότι υπάρχει μια «τεράστια» απαίτηση για αλλαγή.

«Αν αγαπά αυτή τη χώρα, αν νοιάζεται για τα συμφέροντα των Γάλλων, αν δεν θέλει να αφήσει τη μόνη εναλλακτική στην ακροδεξιά, τότε θα το πράξει», είπε.