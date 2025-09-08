Ελβετία: Γιατροί ξεκίνησαν απεργία πείνας διαμαρτυρόμενοι για τη Γάζα έξω από το κοινοβούλιο

Ελβετοί γιατροί ξεκίνησαν διαμαρτυρία πείνας έξω από το κοινοβούλιο τη Δευτέρα για τον πόλεμο στη Γάζα, πιέζοντας τη Βέρνη να λάβει πιο επικριτική στάση απέναντι στον τρόπο που αντιμετωπίζει το Ισραήλ τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Ελβετία έχει καταδικάσει ορισμένες ισραηλινές ενέργειες στην πολεμική σύγκρουση, όπως μια επίθεση σε νοσοκομείο τον περασμένο μήνα, αλλά έχει αποφύγει αυστηρότερα βήματα που επιδιώκουν οι διαδηλωτές, όπως η επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ ή η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Οι γιατροί διαμαρτύρονται έξω από το κοινοβούλιο ανά δύο φορώντας στηθοσκόπια και ιατρικούς χιτώνες πιτσιλισμένους με ψεύτικο αίμα, κάνοντας εκ περιτροπής 24ωρη νηστεία σε ένα σύστημα αναμετάδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συνόδου του Σεπτεμβρίου.

«Ένας λευκός χιτώνας σε προστάτευε. Σήμερα, αν θέλεις να σώσεις τη ζωή σου, τον βγάζεις, και αυτό είναι απαράδεκτο, και είναι απαράδεκτο που δεν αντιδρούμε σε αυτό», δήλωσε ο καθηγητής Πιέτρο Μάινο Χερστ, χειρουργός και μέλος της Ελβετικής Ένωσης Εργαζομένων στον Τομέα της Υγείας κατά της Γενοκτονίας.

Η διαμαρτυρία έρχεται μετά από σειρά δράσεων σε ελβετικά πανεπιστήμια και άλλες διαμαρτυρίες το Σαββατοκύριακο, καθώς ο λιμός πλήττει περιοχές της Γάζας.

«Μπορούμε να πούμε ότι η κυβέρνηση είναι επί του παρόντος σιωπηλή, αδρανής, θα έλεγα αρκετά δειλή και της λείπει πολύ το θάρρος. Και νομίζω ότι σήμερα, είναι ώρα για μια αλλαγή», δήλωσε ο καθηγητής Καρλ Μπλάνσετ, Διευθυντής του Κέντρου Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γενεύης, ο οποίος συμμετέχει στη διαμαρτυρία.

Το υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Απαντώντας σε επιστολή διαμαρτυρίας των διοργανωτών της απεργίας, δήλωσε τον Ιούλιο ότι ήταν σοκαρισμένο από τα βάσανα στη Γάζα και ζητούσε πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια και κατάπαυση του πυρός.

Στενοί οι δεσμοί της Ελβετίας με το Ισραήλ

Η Ελβετία, η οποία έχει στενούς δεσμούς με το Ισραήλ αλλά μια παράδοση ουδετερότητας, έχει ακολουθήσει τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω της Ουκρανίας, προκαλώντας κατηγορίες για διπλά μέτρα και σταθμά από ορισμένους επικριτές.

Δύο Ελβετοί πολίτες σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ που πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: Reuters