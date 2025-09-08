Στο ειδώλιο Γάλλος αναισθησιολόγος – Κατηγορείται για 12 δολοφονίες ασθενών του

Ένας Γάλλος αναισθησιολόγος, ο οποίος κατηγορείται ότι δηλητηρίασε σκόπιμα 30 ασθενείς – παιδιά και ενήλικες – ηλικίας από 4 έως 89 ετών, εκ των οποίων οι 12 πέθαναν, οδηγήθηκε σε δίκη στην πόλη όπου εργαζόταν.

Ο Φρεντερίκ Πεσιέ, 53 ετών, εργαζόταν σε δύο κλινικές στην πόλη Μπεζανσόν της ανατολικής Γαλλίας, όταν οι ασθενείς υπέστησαν καρδιακές ανακοπές υπό ύποπτες συνθήκες, την περίοδο 2008–2017. Δώδεκα από αυτούς δεν κατάφεραν να επανέλθουν.

Ο Πεσιέ, ο οποίος στο παρελθόν θεωρούνταν από κάποιους συναδέλφους του «αστέρι της αναισθησιολογίας», κατηγορείται ότι προκαλούσε σκόπιμα τις ανακοπές για να επιδείξει τις ικανότητές του στην ανάνηψη και να δυσφημίσει συναδέλφους του.

Το νεότερο από τα φερόμενα θύματά του ήταν ένα τετράχρονο παιδί, ο Τέντι, ο οποίος επέζησε από δύο ανακοπές κατά τη διάρκεια μιας απλής επέμβασης στις αμυγδαλές το 2016. Το μεγαλύτερο θύμα ήταν 89 ετών.

Η δίκη, που ξεκίνησε τη Δευτέρα, έρχεται μετά από οκταετή έρευνα που συγκλόνισε την ιατρική κοινότητα. Ο Πεσιέ αρνείται τις κατηγορίες.

Επιμένει στην αθωότητά του

Κατά την άφιξή του στο δικαστήριο τον υποδέχτηκαν αρκετοί συγγενείς του, ένας εκ των οποίων του φώναξε: «Πάμε, Φρεντό!»

Νωρίτερα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL, δήλωσε ότι έχει «ισχυρά επιχειρήματα» για την υπεράσπισή του. «Πρέπει να βάλουμε όλα τα χαρτιά στο τραπέζι», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για τον πόνο των οικογενειών που θα παρακολουθήσουν τη δίκη –η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο– απάντησε: «Το κατανοώ πλήρως, αλλά από την άλλη, δεν είμαι υπεύθυνος για τη θλίψη τους».

Ο ίδιος κατηγορεί για τις δηλητηριάσεις «ιατρικά λάθη» των συναδέλφων του.

Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι προφυλακισμένος, αλλά τελεί υπό δικαστική εποπτεία, ένα εναλλακτικό μέτρο προφυλάκισης.

Δεν έχει ασκήσει την ιατρική από το 2017, παρότι το 2023 του επιτράπηκε να εργαστεί υπό τον όρο ότι δεν θα έρχεται σε επαφή με ασθενείς.

«Το περιμένω εδώ και 17 χρόνια», δήλωσε η Αμαντίν Ιέλεν, της οποίας ο πατέρας, 53 ετών, πέθανε από ανακοπή κατά τη διάρκεια χειρουργείου στους νεφρούς το 2008. Η νεκροψία έδειξε υπερβολική δόση λιδοκαΐνης, ενός τοπικού αναισθητικού.

Τι ανέφερε ο εισαγγελέας

Ο εισαγγελέας Ετιέν Μαντό δήλωσε ότι η υπόθεση είναι «άνευ προηγουμένου στη νομική ιστορία της Γαλλίας».

Η έρευνα ξεκίνησε το 2017, μετά από αλλεπάλληλες ανακοπές κατά τη διάρκεια επεμβάσεων σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου.

Ο Πεσιέ φέρεται να παραποιούσε σακούλες παρακεταμόλης ή αναισθητικών συναδέλφων του, προκαλώντας κρίσεις που του έδιναν την ευκαιρία να εμφανιστεί ως σωτήρας.

«Κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε υγιείς ασθενείς για να πλήξει συναδέλφους με τους οποίους είχε συγκρούσεις», ανέφερε ο εισαγγελέας.

«Ο Φρεντερίκ Πεσιέ ήταν πάντοτε ο πρώτος που επενέβαινε όταν συνέβαινε η ανακοπή», πρόσθεσε. «Είχε πάντα τη λύση».

Εν αναμονή δικαίωσης

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εξετάστηκαν περισσότερες από 70 αναφορές για «σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα», ιατρικός όρος για απρόσμενες επιπλοκές ή θανάτους ασθενών.

Στη δίκη εξετάζονται οι 30 περιπτώσεις ασθενών που υπέστησαν ανακοπή κατά τη διάρκεια επεμβάσεων στις κλινικές Saint-Vincent και Franche-Comté.

Η υπερασπιστική του ομάδα θα ζητήσει την απαλλαγή του. «Είναι πολύ εύκολο να κατηγορείς ανθρώπους – πιο δύσκολο είναι να αποδείξεις κάτι», δήλωσε ένας από τους δικηγόρους του, ο Ράνταλ Σβερντόρφερ.

Περισσότερα από 150 πολιτικά πρόσωπα (πολιτικώς ενάγοντες) θα εκπροσωπηθούν στη δίκη.

Με πληροφορίες από Guardian