Η Ισπανία ανακάλεσε τον πρέσβη της στο Ισραήλ, μετά τις κατηγορίες Σάαρ για «αντισημιτισμό»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας αναφέρει ότι κάλεσε τον πρεσβευτή του στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις, λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατηγόρησε την ισπανική κυβέρνηση για αντισημιτισμό μετά τα νέα μέτρα που έλαβε κατά των πλοίων και αεροσκαφών που κατευθύνονται στο Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Στη δήλωσή του, ο Σάαρ ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τα μέτρα για να αποσπάσει την προσοχή του κοινού από σκάνδαλα διαφθοράς.

Πηγή: Reuters

