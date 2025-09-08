BRICS – Λούλα: «Παράγοντας έντασης» ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική

«Παράγοντα έντασης» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική.

Μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη που είχαν οι ηγέτες της BRICS, ο πρόεδρος της Βραζιλίας ανέφερε ότι «η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων της ισχυρότερης χώρας του κόσμου στη θάλασσα της Καραϊβικής είναι ένας παράγοντας έντασης, ασύμβατος με τη φιλειρηνική στάση της περιοχής αυτής».

Ανέπτυξαν δυνάμεις οι ΗΠΑ

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανέπτυξε ναυτικές δυνάμεις στην Καραϊβική στο πλαίσιο του «πολέμου» με τα καρτέλ των ναρκωτικών, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη ένταση με τη Βενεζουέλα. Εκτός από τα πολεμικά πλοία, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα στείλει 10 μαχητικά αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ότι διευθύνει ένα δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών και πρόσφατα αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Ο Μαδούρο από την πλευρά του αρνείται κάθε σχέση με εμπόρους ναρκωτικών. Δύο ανίψια της συζύγου του καταδικάστηκαν στη Νέα Υόρκη για διακίνηση κοκαΐνης.