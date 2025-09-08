Επικεφαλής ΔΟΑΕ προς Ιράν: Δεν απομένει πολύς χρόνος στις συνομιλίες για τις επιθεωρήσεις στα πυρηνικά

Ο χρόνος τελειώνει στις συνομιλίες μεταξύ του πυρηνικού φορέα του ΟΗΕ και του Ιράν σχετικά με τον τρόπο πλήρους επανέναρξης των επιθεωρήσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία, δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής του φορέα, Ραφαέλ Γκρόσι, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν εντός ημερών.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν είχε πρόσβαση στις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τους βομβάρδισαν τον Ιούνιο. Το Ιράν ψήφισε νόμο μετά τις επιθέσεις, αναστέλλοντας τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ και λέγοντας ότι τυχόν επιθεωρήσεις πρέπει να εγκριθούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Ο ΔΟΑΕ και το Ιράν βρίσκονται τώρα σε συνομιλίες σχετικά με τις «λεπτομέρειες» μιας πλήρους επανέναρξης των επιθεωρήσεων, αν και ο Γκρόσι λέει ότι αυτό δεν αλλάζει το καθήκον του Ιράν να επιτρέπει μέτρα επαλήθευσης, όπως οι επιθεωρήσεις, ως συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

«Υπάρχει ακόμα χρόνος, αλλά όχι πολύς. Πάντα αρκετός όταν υπάρχει καλή πίστη και σαφές αίσθημα ευθύνης», δήλωσε ο Γκρόσι σε δήλωσή του σε τριμηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ, το οποίο αποτελείται από 35 κράτη.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος. Ελπίζω ειλικρινά ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα είναι δυνατό να επιτευχθεί επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των συζητήσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η επανέναρξη, η πλήρης επανέναρξη, του απαραίτητου έργου μας με το Ιράν», πρόσθεσε.

Οι συνομιλίες τους πραγματοποιούνται με φόντο την έναρξη μιας διαδικασίας 30 ημερών από τις τρεις μεγαλύτερες δυνάμεις της Ευρώπης στις 28 Αυγούστου για την εκ νέου επιβολή κυρώσεων στο Ιράν. Οι περιορισμοί ήρθησαν στο πλαίσιο μιας πυρηνικής συμφωνίας του 2015 μεταξύ του Ιράν και των μεγάλων δυνάμεων, η οποία κατέρρευσε μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από αυτήν από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το 2018.

Προειδοποίηση των Ε3 για νέες κυρώσεις

Αυτές οι τρεις δυνάμεις – η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία, γνωστές ως E3 – έχουν δηλώσει ότι θα προχωρήσουν στην εκ νέου επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο της λεγόμενης διαδικασίας «snapback», εκτός εάν οι επιθεωρήσεις του ΔΟΑΕ επαναληφθούν πλήρως στο Ιράν, και η Τεχεράνη ευθύνεται για το μεγάλο απόθεμά της σε ουράνιο σχεδόν όπλων και επαναλάβει τις πυρηνικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είμαι βέβαιος ότι με αυτά τα πρακτικά βήματα (για τις επιθεωρήσεις) σε ισχύ, άλλες σημαντικές διπλωματικές διαβουλεύσεις και διαδικασίες θα βρουν ένα πιο ελπιδοφόρο έδαφος για να προχωρήσουν προς θετικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Γκρόσι, προφανώς αναφερόμενος σε ευρύτερη διπλωματία, όπως οι συζητήσεις Ιράν-E3.

Στην Τεχεράνη, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τον ΔΟΑΕ ήταν «θετικές», αλλά δεν είχαν ακόμη καταλήξει σε συμπέρασμα και ότι δεν είχε καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον επόμενο γύρο συνομιλιών.

«Το Σάββατο, ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων και τα αποτελέσματά τους εξετάζονται επί του παρόντος στην Τεχεράνη από τις αρμόδιες αρχές και θα ανακοινώσουμε τα επόμενα βήματα όταν ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Πηγή: Reuters