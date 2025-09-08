Ρουμανία: Διαδήλωση εκπαιδευτικών και μαθητών κατά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και των περικοπών στην παιδεία

Χιλιάδες δάσκαλοι και καθηγητές στη Ρουμανία βγήκαν σήμερα στους δρόμους του Βουκουρεστίου και τα μαθήματα ανεστάλησαν σε σχολεία σε όλη τη χώρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και την αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας.

Η κυβέρνηση συνασπισμού της Ρουμανίας αντιμετωπίζει αντιδράσεις από τους δημοσίους υπαλλήλους για τις περικοπές που προωθεί ώστε να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, το υψηλότερο της Ευρώπης. Αφού ανέλαβε τα καθήκοντά της στα τέλη Ιουνίου αύξησε φόρους και περιέκοψε δαπάνες, ακόμη και στην εκπαίδευση. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας αυξήθηκαν κατά μέσο όρο από τις 18 στις 20, χωρίς αντίστοιχη αύξηση του μισθού.

Παράλληλα, αυξήθηκε και ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τάξη, συγχωνεύτηκαν μικρά σχολεία και μειώθηκαν οι υποτροφίες.

Σήμερα, ένα πλήθος εκπαιδευτικών και μαθητών –περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία– έκαναν πορεία στο Βουκουρέστι ζητώντας την παραίτηση του υπουργού Παιδείας και την ακύρωση των μέτρων. «Η εκπαίδευση είναι επένδυση» έγραφαν στα πλακάτ.

«Όλα αυτά τα μέτρα εξοικονομούν ελάχιστα χρήματα», είπε ο Μιχάι, ένας καθηγητής ιστορίας σε λύκειο του Βουκουρεστίου. «Ίσως οι περικοπές στο εκπαιδευτικό σύστημα να μην είναι κακές, αλλά μόνο όταν συνοδεύονται με πραγματική μεταρρύθμιση».

Ο υπουργός Παιδείας Ντάνιελ Νταβίντ είπε στην τοπική τηλεόραση ότι δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένουν οι εκπαιδευτικοί ότι τα μέτρα θα ακυρωθούν.

Περικοπές δημοσίων δαπανών

Η κυβέρνηση έχει προχωρήσεις επίσης σε περικοπές στην υγεία, τις κρατικές εταιρείες και τη δημόσια διοίκηση, με το επιχείρημα ότι η μείωση του ελλείμματος δεν μπορεί να προέλθει αποκλειστικά από την αύξηση των φόρων στον ιδιωτικό τομέα.

Η Ρουμανία ελπίζει να μειώσει το έλλειμμα από το 9,3% πέρυσι (χρονιά κατά την οποία διεξήχθησαν τέσσερις φορές εκλογές) στο 6% το 2026.

Πηγή: ΑΜΠΕ