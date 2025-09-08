Logo Image

Τζόρτζιο Αρμάνι: Στη Ριβάλτα της Βόρειας Ιταλίας η κηδεία του θρύλου της μόδας

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η τελετή

Στην κωμόπολη Ριβάλτα της βόρειας Ιταλίας τελείται, αυτή την ώρα, η κηδεία του Ιταλού σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε στο Μιλάνο την περασμένη Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου.

Η τελετή πραγματοποιείται σε στενό, οικογενειακό κύκλο, παρουσία και ολιγάριθμων στελεχών του οίκου μόδας. Το Σαββατοκύριακο απέτισαν φόρο τιμής στον εκλιπόντα στο Θέατρο Αρμάνι του Μιλάνου 16.000 άνθρωποι.

Η Ριβάλτα είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του διεθνούς φήμης μόδιστρου, όπου είχε γεννηθεί το 1934.

Η σορός, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της τελετής, πρόκειται να αποτεφρωθεί.

«Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν ένας φύλακας του κήπου της ομορφιάς, που έφτιαξε ο Κύριος. Έζησε την εμπειρία αυτή με την αριστοκρατική απλότητα που τον χαρακτήριζε. Συχνά η πλάση λαβώνεται, αλλά εκείνος συνέβαλε στην ανανέωσή της», τόνισε ο ιερέας της Ριβάλτα, πατέρας Τζουζέπε Μπουζάνι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

