Το Ισραήλ απειλεί με «τυφώνα» επιθέσεων στη Γάζα για να αναγκάσει τη Χαμάς να παραδοθεί

Το Ισραήλ δήλωσε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα τη Δευτέρα σε έναν «ισχυρό τυφώνα», ως τελευταία προειδοποίηση προς τη Χαμάς ότι θα καταστρέψει τον θύλακα, εκτός εάν οι μαχητές αποδεχτούν το αίτημα να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους και να παραδοθούν.

Οι κάτοικοι είπαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας από αέρος και ανατίναξαν παλιά τεθωρακισμένα οχήματα στους δρόμους της. Η Χαμάς δήλωσε ότι μελετά την τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, η οποία παρουσιάστηκε την Κυριακή με προειδοποίηση από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι ήταν η «τελευταία ευκαιρία» της μαχητικής ομάδας.

«Ένας ισχυρός τυφώνας θα χτυπήσει τον ουρανό της πόλης της Γάζας σήμερα και οι στέγες των πύργων της τρομοκρατίας θα σειστούν», έγραψε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ στο X.

«Αυτή είναι μια τελευταία προειδοποίηση προς τους δολοφόνους και τους βιαστές της Χαμάς στη Γάζα και στα πολυτελή ξενοδοχεία του εξωτερικού: Απελευθερώστε τους ομήρους και αφήστε τα όπλα σας – αλλιώς η Γάζα θα καταστραφεί και εσείς θα εξαλειφθείτε».

Η ανάρτηση του Κατς εμφανίστηκε πριν από τις αναφορές για πυροβολισμούς σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ που σκότωσαν έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός Ισπανού πολίτη. Η Χαμάς επαίνεσε τους δράστες.

Βομβαρδισμός πολυώροφου κτιρίου

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) βομβάρδισαν ένα 12όροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης της Γάζας, όπου στεγάζονταν δεκάδες εκτοπισμένες οικογένειες, τρεις ώρες αφότου προέτρεψαν όσους βρίσκονταν μέσα και σε εκατοντάδες σκηνές στη γύρω περιοχή να φύγουν.

Σε ανακοίνωσή τους, οι IDF ανέφεραν ότι μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι είχαν «τοποθετήσει μέσα συλλογής πληροφοριών» και εκρηκτικούς μηχανισμούς, επιχειρούσαν κοντά στο κτίριο και «τα χρησιμοποίησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου για να σχεδιάσουν και να προωθήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων των IDF».

Η στάση της Χαμάς στις διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, η τελευταία πρόταση των ΗΠΑ καλεί τη Χαμάς να επιστρέψει και τους 48 εναπομείναντες ζωντανούς και νεκρούς ομήρους την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας, κατά την οποία θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Χαμάς έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι σκοπεύει να κρατήσει τουλάχιστον ορισμένους ομήρους μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι δεσμεύτηκε να τους απελευθερώσει όλους με μια «σαφή ανακοίνωση για τον τερματισμό του πολέμου» και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Επιθέσεις την πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μια μεγάλη επίθεση τον περασμένο μήνα στην πόλη της Γάζας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι ζουν στα ερείπια, έχοντας επιστρέψει μετά τις πιο έντονες μάχες των πρώτων εβδομάδων του πολέμου, σχεδόν δύο χρόνια πριν.

Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκόπησαν αρκετές περιοχές από αέρος και εδάφους και πυροδότησαν παροπλισμένα τεθωρακισμένα οχήματα γεμάτα εκρηκτικά, καταστρέφοντας συστάδες σπιτιών στις συνοικίες Σεΐχ Ραντουάν, Ζεϊτούν και Τούφα.

Μεταξύ τουλάχιστον 25 Παλαιστινίων που αναφέρθηκαν ότι σκοτώθηκαν στη Γάζα τη Δευτέρα ήταν ο Οσάμα Μπαλούσα, δημοσιογράφος παλαιστινιακών μέσων ενημέρωσης, δήλωσαν γιατροί. Δεκαπέντε άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές ισραηλινές επιδρομές και πυροβολισμούς σε όλο τον θύλακα, δήλωσαν γιατροί, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών της Δευτέρας σε τουλάχιστον 40.

Σχεδόν 250 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, καθιστώντας τον μακράν τον πιο θανατηφόρο πόλεμο στον κόσμο για τα μέσα ενημέρωσης που έχει καταγραφεί ποτέ. Το Ισραήλ απαγορεύει σε όλους τους ξένους δημοσιογράφους να εισέλθουν στη Γάζα, επομένως όλοι οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν εκεί ήταν Παλαιστίνιοι. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι λένε ότι το Ισραήλ έχει σκόπιμα στοχεύσει ορισμένους δημοσιογράφους, κάτι που το Ισραήλ αρνείται.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα μια συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ «εξετάζει σοβαρά» την πρόταση του Τραμπ, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πόλεμος ξεκίνησε με μια επίθεση μαχητών υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ το 2023. Οι επιτιθέμενοι σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και πήραν περισσότερους από 250 ομήρους στη Γάζα. Οι περισσότεροι από τους ομήρους αφέθηκαν ελεύθεροι σε εκεχειρίες τον Νοέμβριο του 2023 και τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2025, αλλά η ομάδα κράτησε άλλους ως διαπραγματευτικό χαρτί.

Η επίθεση του Ισραήλ έχει μετατρέψει μεγάλο μέρος του θύλακα σε ερείπια και έχει προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή. Περισσότεροι από 64.000 Παλαιστίνιοι έχουν επιβεβαιωθεί ότι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους στη Γάζα.

Έξι ακόμη Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, πέθαναν από υποσιτισμό και πείνα μέσα σε 24 ώρες, δήλωσε το υπουργείο Υγείας της περιοχής τη Δευτέρα, αυξάνοντας τους θανάτους από τέτοιες αιτίες σε τουλάχιστον 393 ανθρώπους, τους περισσότερους τους τελευταίους δύο μήνες.

Το Ισραήλ, το οποίο ελέγχει όλες τις προμήθειες προς τη Γάζα, λέει ότι η έκταση της πείνας εκεί έχει υπερεκτιμηθεί και οι αναφερόμενοι θάνατοι οφείλονται σε άλλες αιτίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, οι προσπάθειες για διαπραγμάτευση ενός τερματισμού του πολέμου έχουν αποτύχει λόγω της επιμονής του Ισραήλ να απελευθερώσει η Χαμάς όλους τους ομήρους και να παραδοθεί. Η Χαμάς λέει ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα της μέχρι οι Παλαιστίνιοι να αποκτήσουν ανεξάρτητο κράτος.

Πηγή: Reuters