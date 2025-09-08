Ισραήλ: Ο Νετανιάχου καταθέτει την Τρίτη στο δικαστήριο, μετά την ακύρωση της σημερινής συνεδρίασης λόγω της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα καταθέσει αύριο στην ποινική του δίκη στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Τελ Αβίβ, μετά την ακύρωση της κατάθεσής του που είχε προγραμματιστεί για σήμερα λόγω της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ, κατά την οποία έξι άνθρωποι δολοφονήθηκαν από δύο Παλαιστίνιους τρομοκράτες.

Η ακρόαση θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, καθώς θα ασχοληθεί με το ζήτημα των προσπαθειών του παραγωγού του Χόλιγουντ Άρνον Μίλχαν να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη βίζα στις ΗΠΑ, φέρεται με τη βοήθεια του Νετανιάχου.

Οι ακροάσεις για το θέμα αυτό έχουν, ως επί το πλείστον, πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω διπλωματικών ευαισθησιών που περιβάλλουν το θέμα.

Πηγή: Times of Israel