Μερτς: «Η σχέση μας με τις ΗΠΑ αλλάζει – Να αναπροσαρμόσουμε τα συμφέροντά μας χωρίς ψευδεπίγραφη νοσταλγία»

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να χαράξει τη δική της πορεία ανεξάρτητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι η σχέση μας με τις ΗΠΑ αλλάζει», δήλωσε ο Μερτς τη Δευτέρα στο Βερολίνο, σε μια εκτενή ομιλία για την εξωτερική πολιτική. «Οι ΗΠΑ επανεκτιμούν τα συμφέροντά τους — και όχι μόνο από χθες. Και έτσι εμείς στην Ευρώπη πρέπει επίσης να προσαρμόσουμε τα δικά μας συμφέροντα, χωρίς ψευδεπίγραφη νοσταλγία.»

Ο καγκελάριος έχει προσπαθήσει να βαδίσει σε λεπτή γραμμή στην προσέγγισή του προς τη διοίκηση Τραμπ. Αναστατωμένος από τις αμφίσημες θέσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο καγκελάριος προειδοποίησε ήδη από τη νύχτα της νίκης του στις εκλογές στα τέλη Φεβρουαρίου ότι η Ευρώπη χρειάζεται να επιδιώξει ανεξαρτησία από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες ο Μερτς προσπάθησε να χτίσει στενή σχέση με τον Τραμπ, επαινώντας τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου να διαπραγματευτεί συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία και αναφερόμενος στους Αμερικανούς ως «απαραίτητους» εταίρους σε θέματα ασφάλειας και του ΝΑΤΟ.

Προετοιμασία για απογαλακτισμό

Τα σχόλια του Μερτς είναι ένα σαφές μήνυμα ότι, πίσω από τους δημόσιους επαίνους προς τον Τραμπ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προετοιμάζονται διακριτικά για ένα μέλλον όπου η διατλαντική συμμαχία δεν θα είναι πια ο ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο στηρίζονται η άμυνα και η οικονομία της ηπείρου.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν ο πιο σημαντικός μας εταίρος», είπε ο Γερμανός καγκερλάριος τη Δευτέρα, σύμφωνα με το απόσπασμα της ομιλίας του. «Είμαστε έτοιμοι για στενή συντονισμένη συνεργασία. Αλλά γίνεται εμφανές ότι αυτή η συνεργασία θα είναι λιγότερο αυτονόητη. Θα είναι περισσότερο καθοδηγούμενη από ζητήματα και συμφέροντα.»

Η σχέση με τις ΗΠΑ στο μέλλον θα εξαρτηθεί από «τη δύναμή μας ως Ευρωπαίοι», είπε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι για να καλλιεργήσει αυτή τη δύναμη, η Ευρώπη πρέπει να αναζητήσει νέες συμμαχίες σε όλο τον κόσμο.

«Πρέπει να είμαστε ακόμη πιο προδραστικοί από ό,τι ήμασταν μέχρι τώρα στη δημιουργία νέων συνεργασιών παγκοσμίως και στην επέκταση και ενίσχυση των υπαρχουσών», είπε.

Ενώ η Γερμανία θα αναζητήσει συνεργασία «όπου είναι δυνατόν» με την Κίνα σε θέματα όπως η κλιματική πολιτική, η αυξανόμενη «συστημική αντιπαλότητα» με το Πεκίνο σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να κοιτάξει αλλού για να «ποικιλομορφίσει τις αλυσίδες πρώτων υλών και εμπορίου προς όφελος της στρατηγικής κυριαρχίας», πρόσθεσε ο καγκελάριος.

Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη χρειάζεται εμπορικές συμφωνίες και στενότερες συνεργασίες με χώρες της Νότιας Αμερικής καθώς και με την Ινδία, την Ινδονησία και το Μεξικό, αλλά και «πέραν των χωρών του G20», συμπεριλαμβανομένων της Αφρικής και της Ασίας.

