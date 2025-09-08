Μπαϊρού: Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική απόφαση για το μέλλον της Γαλλίας

Ο Γάλλος πρόεδρος, Φρανσουά Μπαϊρού, μίλησε 43 λεπτά σε δραματικούς τόνους ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, στην ίσως τελευταία του ημέρα ως πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, αλλά ιστορικό».

Ο Μπαϊρού λέει ότι οι βουλευτές έρχονται αντιμέτωποι «όχι με ένα πολιτικό, αλλά με ένα ιστορικό ερώτημα» σχετικά με το μέλλον της Γαλλίας, με αναφορές στους επικριτές του που χαρακτήρισαν την απόφασή του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης υπερβολικά ριψοκίνδυνη. Ωστόσο, ο ίδιος πιστεύει το αντίθετο και ότι «ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν να μην αναλάβουμε κανένα ρίσκο, να αφήσουμε τα πράγματα να συνεχίσουν ως έχουν, να συνεχίσουμε να ασκούμε πολιτική ως συνήθως».

«Τα πολιτικά ζητήματα είναι αυτά που αφορούν τα κόμματα. Οι αντιπαλότητες μεταξύ τους και τα ζητήματα εξουσίας, τα ιστορικά ζητήματα είναι αυτά που αφορούν τους λαούς και τα έθνη. Τα πολιτικά ζητήματα αφορούν τους ενήλικες που διαφωνούν συνεχώς. Και τα ιστορικά ζητήματα είναι αυτά που αφορούν τα παιδιά και τον κόσμο που χτίζουμε για αυτά», είπε, σε μια όχι και τόσο διακριτική σπόντα προς τα κόμματα που απειλούν να τον καθαιρέσουν μέχρι το τέλος της ημέρας.

«Τα πολιτικά ζητήματα είναι ζητήματα για τις επόμενες εκλογές. Αλλά τα ιστορικά θέματα είναι αφορούν την επόμενη γενιά και το αύριο», είπε, κερδίζοντας το πρώτο του χειροκρότημα από τους βουλευτές.

Ο πρωθυπουργός τόνισε στις πρώτες λέξεις της ομιλίας του ότι πήρε την απόφαση να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης «με την έγκριση του προέδρου», υπογραμμίζοντας το προφανές: το πιθανό αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας αναπόφευκτα θα ασκήσει πίεση στον Μακρόν, ο οποίος αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση να προκηρύξει νέες εκλογές ή ακόμη και να παραιτηθεί.

Ο Μπαϊρού σημειώνει ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει μια σειρά από επείγοντα ζητήματα που απαιτούν άμεσες απαντήσεις, επισημαίνοντας τη μείωση της παραγωγικότητας, την εκπαίδευση, τη μετανάστευση και τα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο διατήρησης του γαλλικού κοινωνικού μοντέλου, το οποίο αντιμετωπίζει αυξανόμενο έλλειμμα, δημογραφικά ζητήματα, ανισορροπία στο συνταξιοδοτικό σύστημα, έλλειψη στέγης και ολοένα και πιο σοβαρά προβλήματα περιβάλλοντος και ασφάλειας.

«Το χρέος συσσωρεύεται»

«Η Γαλλία δεν έχει ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της εδώ και 51 χρόνια», δηλώνει ο Φρανσουά Μπαϊρού. «Το χρέος συσσωρεύεται. Κάθε χρόνο, ξοδεύουμε περισσότερα από όσα παράγουμε». Ο πρωθυπουργός διαμαρτύρεται: «Ένα ευρώ έλλειμμα είναι ένα ευρώ επιπλέον χρέος», ένα χρέος που εκτιμάται σε «3,3 τρισ. ευρώ τη στιγμή που σας μιλάω».

Ο Μπαϊρού συνέκρινε τον εαυτό του με τον καπετάνιο ενός πλοίου που μπάζει νερά, καθώς λέει ότι «το καθήκον μας είναι πρώτα απ’ όλα να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει στεγανό ξανά» όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Λέει ότι ορισμένοι θέλουν να καθυστερήσουν τις οδυνηρές αποφάσεις, αλλά επιμένει ότι «αν θέλουμε να σώσουμε το πλοίο, το πλοίο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς και τα παιδιά μας, πρέπει να δράσουμε χωρίς καθυστέρηση».

Στη συνέχεια, μίλησε για τη σημασία μιας ισχυρής Γαλλίας, καθώς προσθέτει ότι «η υποταγή στο χρέος είναι σαν την υποταγή στη στρατιωτική δύναμη» και προσθέτει: «Και στις δύο περιπτώσεις, χάνουμε την ελευθερία μας».

Ο Μπαϊρού επιμένει ότι οι προηγούμενες αποφάσεις σχετικά με το χρέος «έχουν προκαλέσει ρήξη της εμπιστοσύνης» μεταξύ των γενεών, αφήνοντας τις νεότερες γενιές πίσω και απογοητευμένες από το κράτος. Μιλάει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εύρεση εργασίας και στέγασης, καθώς, όπως λέει, αυτή η κατάσταση είναι «μη βιώσιμη» από ηθική, πολιτειακή και δημοκρατική άποψη. Εξέφρασε πάντως την εμπιστοσύνη του στη νεότερη γενιά, κάτι που έχει κάνει ουκ ολίγες φορές σε δημόσιες τοποθετήσεις του το τελευταίο διάστημα.

«Δεν μπορείτε να ανατρέψετε την πραγματικότητα, ακόμη κι αν με ρίξετε»

Αναγνωρίζοντας την ελαφρώς τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνησή του, ο Φρανσουά Μπαϊρού υποστηρίζει ότι η παραίτησή του δεν θα άλλαζε και πολλά, καθώς λέει στους νομοθέτες «έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να αλλάξετε την πραγματικότητα».

Λέει ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, «οι δαπάνες θα συνεχίσουν να αυξάνονται ακόμη περισσότερο», με το «ήδη αβάσταχτο βάρος του χρέους… να γίνεται όλο και βαρύτερο».

Σημειώνει ότι επιλέγει να αναλάβει σοβαρά τη συνταγματική του ευθύνη σε μια τελευταία προσπάθεια να πείσει το κοινοβούλιο, αγνοώντας τον πολιτικό θόρυβο στα μέσα ενημέρωσης, αλλά απευθυνόμενος στην «προσωπική συνείδηση» των βουλευτών. Παραθέτοντας ακόμη και τον Ντε Γκωλ, λέει ότι η πολιτική λογική οδηγεί φυσικά τα κόμματα να αντιτίθενται και να αμφισβητούν το ένα το άλλο, και όχι να συνεργάζονται, αλλά λέει ότι «τίποτα καλό» δεν μπορεί να προκύψει από αυτήν την αντιπαράθεση.

