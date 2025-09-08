Βρετανία: Σκέψεις για κατάργηση της βίζας από χώρες που δεν δέχονται επιστροφές μεταναστών

Η Βρετανία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα μπορούσε να μειώσει τον αριθμό των θεωρήσεων που χορηγούνται σε χώρες που δεν δέχονται την επιστροφή μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής, μετά από συνομιλίες με συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, σχετικά με τον τρόπο άσκησης μεγαλύτερου ελέγχου στα σύνορα.

Η νέα υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σαμπάνα Μαχμούντ, δήλωσε ότι οι ομόλογοί της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Νέα Ζηλανδία – μια δεκαετιών συνεργασία ανταλλαγής πληροφοριών, συλλογικά γνωστή ως Five Eyes – συμφώνησαν στις αρχές σε συνάντηση στο Λονδίνο.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διόρισε την Μαχμούντ στο νέο της ρόλο την Παρασκευή, σε μια αναδιάρθρωση της κυβέρνησής του, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενες δημόσιες επικρίσεις για τη μετανάστευση και την άφιξη μεταναστών μέσω παράνομων διελεύσεων με μικρά σκάφη.

«Αυτή η ανακοίνωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε όποιον επιδιώκει να υπονομεύσει την ασφάλεια των συνόρων μας. Εάν δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα σας απελάσουμε. Εάν οι χώρες αρνηθούν να δεχτούν πίσω τους πολίτες τους, θα αναλάβουμε δράση», δήλωσε ο Μαχμούντ.

Πιο σκληρή προσέγγιση στο μεταναστευτικό

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, η οποία υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία στην καταστολή της παράνομης μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε ότι οι χώρες συμφώνησαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μητρώο μεταναστών και να συνεργάζονται κατά των καρτέλ «που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εταιρείες τεχνολογίας για να προωθήσουν το μήνυμά τους».

«Πρέπει να είμαστε εξίσου επιθετικοί στη συνεργασία μας για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους νέες εξελίξεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνάντησης.

Η Νόεμ υπερασπίστηκε την κράτηση εκατοντάδων, κυρίως Νοτιοκορεατών, εργαζομένων σε μια εγκατάσταση μπαταριών αυτοκινήτων της Hyundai Motor που βρισκόταν υπό κατασκευή στην Τζόρτζια την περασμένη Πέμπτη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθούσε τον νόμο και προσθέτοντας ότι τα αυστηρά μέτρα των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποτελέσουν έμπνευση για άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο.

Ο Στάρμερ είναι πρώην δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούλιο του περασμένου έτους, μετά τη σαρωτική νίκη του Εργατικού Κόμματός του στις εκλογές. Η νέα κυβέρνησή του δίνει προτεραιότητα σε μια πιο σκληρή γραμμή για τη μετανάστευση – ένα ζήτημα που αποτελεί την κορυφαία ανησυχία του κοινού στις δημοσκοπήσεις και έχει τροφοδοτήσει το προβάδισμα του λαϊκιστικού Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Η Μαχμούντ είπε ότι θα υιοθετήσει μια σκληρή προσέγγιση.

«Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πούμε στις χώρες που δεν δέχονται πίσω τους πολίτες τους ότι δεν πρόκειται απλώς να επιτρέψουμε στους νόμους μας να παραμείνουν ανεφάρμοστοι, ότι πρέπει να συμμορφωθούν», δήλωσε σε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σε συνέντευξή της. «Και αν η μείωση των θεωρήσεων είναι ένας από τους τρόπους για να το κάνουμε αυτό, τότε θα κάνω ό,τι χρειαστεί».

Πηγή: Reuters