Ο Ερντογάν επιδιώκει να «καθαιρέσει» πραξικοπηματικά και τον ηγέτη της αντιπολίτευσης

«Θα μείνεις στα σχολικά βιβλία ως πραξικοπηματίας»: Σκληρή η επίθεση που εξαπέλυσε στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, καθώς η πολιτική πόλωση κορυφώνεται στην Γείτονα.

Την ένταση πυροδότησε δικαστική απόφαση με την οποία καθαιρέθηκε ολόκληρη η κομματική ηγεσία του CHP στην Κωνσταντινούπολη , λόγω φερόμενων παρατυπιών στο συνέδριο του κόμματος πριν από δύο χρόνια. Το δικαστήριο διέταξε μάλιστα τον διορισμό «διαχειριστή» στην τοπική ηγεσία του CHP .

Ο ίδιος ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Οζέλ, αντιμετωπίζει επίσης την απειλή της… απόλυσης, με ανάλογη δικαστική απόφαση, που αναμένεται να κριθεί στις 15 Σεπτεμβρίου.

Για να καταστείλει τις αντιδράσεις, ο διορισμένος από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, είχε προηγουμένως επιβάλει τριήμερη απαγόρευση διαδηλώσεων σε αρκετές περιοχές.

Αποκλεισμός και στα κοινωνικά δίκτυα

Ο ηγέτης του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, κάλεσε τους οπαδούς του να αγνοήσουν την απαγόρευση και να πραγματοποιήσουν πορεία προς τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, στην Κωνσταντινούπολη. «Όποιος υπερασπίζεται το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα υπερασπίζεται τη δημοκρατία», είπε ο Οζέλ.

Η κυβέρνηση, για να αποτρέψει τις διαμαρτυρίες, δεν δίστασε μάλιστα να περιορίσει την πρόσβαση σε πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες -μεταξύ άλλων, στο YouTube, το Instagram και το WhatsApp,

Παρ’ όλα αυτά, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και προσπάθησαν να σπάσουν τα οδοφράγματα που είχε στήσει η αστυνομία, όπως μετέδωσε το Halk TV.

Ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί εδώ και μήνες να καταστείλει τη δράση του CHP, προσπαθώντας ακόμη και ν` αλλάξει την δημοκρατικά εκλεγμένη ηγεσία του κόμματος και να διορίσει «δικούς της ανθρώπους», όπως λένε στη Ναυτεμπορική, Τούρκοι δημοσιογράφοι.

Η εκστρατεία κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, με τη σύλληψη και φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και βασικού αντιπάλου του Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου, με την κατηγορία της διαφθοράς . «Οι επιθέσεις κατά του CHP είναι πολιτικά υποκινούμενης, με στόχο την αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές και την αποτροπή της υποψηφιότητας του Ιμάμογλου για πρόεδρος της χώρας», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

«Δεν θα υποκύψουμε ποτέ σε αυτή την καταιγίδα. Έχουμε δίκιο, έχουμε την ηθική ανωτερότητα, έχουμε την ψυχολογική ανωτερότητα, θα νικήσουμε», προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, μιλώντας σήμερα σε εκπροσώπους των Οργανώσεων του CHP. «Υποσχόμαστε ειρήνη σε αυτή τη χώρα και αντιμετωπίζουμε μια γερασμένη, κουρασμένη και ανίκανη κυβέρνηση που είναι αναποτελεσματική και δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Τα συμφέροντα του Ερντογάν και τα συμφέροντα του έθνους στην Τουρκία, έχουν αποκλίνει. Είναι έτοιμος να ρίξει τη χώρα στη φωτιά για να παραμείνει στη θέση του», είπε ο Οζέλ. Υποστήριξε μάλιστα ότι «έχει ξεκινήσει ένα πραξικόπημα εναντίον του μελλοντικού κυβερνώντος κόμματος, εναντίον του επόμενου προέδρου. Ο Ερντογάν θα μείνει στα σχολικά βιβλία ως πραξικοπηματίας. Αξίζει να είσαι επικεφαλής μιας χούντας; Ό,τι και να κάνεις, θα αποτύχεις. Δεν θα μπορέσεις να λυγίσεις τη σιδερένια θέλησή μας. Θα ηττηθείς από τη δικαιοσύνη μας, το θάρρος μας, την αποφασιστικότητά μας, τις ελπίδες και τα γέλια των παιδιών. Θα έρθει η μέρα που θα ντραπείς για όλα όσα έχεις κάνει και δεν θα μείνει κανείς να σε υπερασπιστεί», τόνισε ο ηγέτης του CHP.

Η απάντηση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση Ερντογάν απορρίπτει πάντως αυτές τις επικρίσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε ότι «η αγνόηση των δικαστικών αποφάσεων και η προσπάθεια υποκίνησης του κόσμου να βγει στους δρόμους ,αποτελεί σαφή παραβίαση του νόμου. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί η δημόσια τάξη και η ειρήνη του έθνους μας»

Η κατάσταση στη Γείτονα αναμένεται να εκτραχυνθεί πάντως, αν η Τουρκική δικαιοσύνη αποφασίσει στις 15 Σεπτεμβρίου να απομακρύνει τον Οζέλ από την ηγεσία του CHP και να διορίσει έναν «διαχειριστή» στη θέση του.