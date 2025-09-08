Logo Image

Από την οθόνη στο χαρτί: Η Βαρσοβία φέρνει το βιβλίο στο μετρό μέσω μιας υπόγειας βιβλιοθήκης

Φωτ. Χ/ @trzaskowski_

Η Πολωνία, μια χώρα που έχασε τις περισσότερες βιβλιοθήκες της στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, επενδύει στα βιβλία

Μία βιβλιοθήκη «εξπρές» άνοιξε τις πύλες της σε σταθμό του μετρό στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, Βαρσοβία, με στόχο οι κάτοικοι της πόλης να ενθαρρυνθούν να στραφούν από τα κινητά τηλέφωνα στα βιβλία.

Η Metroteka, η οποία άνοιξε αυτή την εβδομάδα στον σταθμό του μετρό Kondratowicza της γραμμής M2, προσφέρει δύο χώρους ανάγνωσης για ενήλικες και παιδιά, καθώς και έναν χώρο για εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με τον Guardian, περίπου 16.000 βιβλία είναι διαθέσιμα σε έναν χώρο 150 τ.μ. Οι αναγνώστες, μάλιστα, μπορούν να δανειστούν τα βιβλία μέσω ενός ταμείου «εξπρές», ενώ μπορούν τα επιστρέψουν είτε στη βιβλιοθήκη, είτε σε ντουλάπια στον δρόμο που είναι διαθέσιμα όλο το 24ωρο.

Οι επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν ή να εργαστούν σε έναν κοινόχρηστο χώρο, να δανειστούν ένα φορητό υπολογιστή για να περιηγηθούν στο διαδίκτυο ή απλώς να καθίσουν πίνοντας καφέ ή ζεστή σοκολάτα σε ένα ήσυχο περιβάλλον.

Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει και έναν «υδροπονικό κάθετο κήπο», χωρίς χώμα ή φυσικό φως.

Πρωτοβουλία για ενίσχυση της ανάγνωσης

Το καινοτόμο μοντέλο της βιβλιοθήκης στοχεύει να ενθαρρύνει τους Πολωνούς να διαβάζουν περισσότερο.

Σύμφωνα με ετήσια έρευνα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Πολωνίας, μόνο το 41% ​​των ερωτηθέντων είχε διαβάσει τουλάχιστον ένα βιβλίο το 2024.

Αυτοί οι αριθμοί είναι υψηλότεροι από ό,τι στη νότια Ευρώπη, αλλά χαμηλότεροι από ό,τι στις σκανδιναβικές χώρες ή ακόμα και στη γειτονική Τσεχία, δήλωσε ο διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Τόμας Μακόφσκι, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο ίδιος υπενθύμισε πως η Βαρσοβία έχασε το 70% των βιβλιοθηκών της στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με αποτέλεσμα πολλές γενιές να μην έχουν εικόνες των γονέων τους να διαβάζουν μπροστά από έναν τοίχο με βιβλία.

