Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταδικάζει τις «μαζικές δολοφονίες» Παλαιστινίων στη Γάζα

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταδίκασε το Ισραήλ τη Δευτέρα για «μαζικές δολοφονίες» Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα και «παρεμπόδιση της επαρκούς βοήθειας που σώζει ζωές», λέγοντας ότι η χώρα έχει μια υπόθεση να απαντήσει ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Ο Βόλκερ Τουρκ, επικεφαλής του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), απέφυγε να χαρακτηρίσει τον πόλεμο στη Γάζα ως μια εν εξελίξει γενοκτονία, όπως τον είχαν προτρέψει εκατοντάδες μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ.

Ωστόσο, στην εναρκτήρια ομιλία του στην 60ή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη, ο Τουρκ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για αυτό που αποκάλεσε «ανοιχτή χρήση γενοκτονικής ρητορικής» και «επαίσχυντη απανθρωποποίηση» των Παλαιστινίων από ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

«Οι μαζικές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ, η πρόκληση απερίγραπτων δεινών και η ολοκληρωτική καταστροφή, η παρεμπόδιση της επαρκούς βοήθειας που σώζει ζωές και η επακόλουθη λιμοκτονία αμάχων, η δολοφονία δημοσιογράφων και η διάπραξη εγκλημάτων πολέμου επί εγκλημάτων πολέμου συγκλονίζουν τη συνείδηση ​​του κόσμου», δήλωσε ο Τουρκ.

«Το Ισραήλ έχει μια υπόθεση να απαντήσει ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔΧ) και τα στοιχεία συνεχίζουν να συσσωρεύονται», δήλωσε ο Τουρκ, αναφερόμενος στην απόφαση του ΔΔΧ τον Ιανουάριο ότι το Ισραήλ είχε νομική υποχρέωση να αποτρέψει πράξεις γενοκτονίας.

Οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ

Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Τουρκ ότι δεν ασχολείται με «γεγονότα και πολυπλοκότητες».

«Αντί να ασχοληθεί με τα δικαιώματα των Ισραηλινών να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια, και τα εκτεταμένα μέτρα που έλαβε το Ισραήλ για την ανακούφιση των δεινών των αμάχων που προκαλεί η Χαμάς στη Γάζα, ο Ύπατος Αρμοστής συνεχίζει να διαδίδει συκοφαντική ρητορική», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, Ντάνιελ Μερόν.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει προηγουμένως τις κατηγορίες για γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα μετά την θανατηφόρα επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία σκότωσε 1.200 ανθρώπους και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 251 ομήρων, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Η επακόλουθη εκστρατεία του Ισραήλ έχει σκοτώσει σχεδόν 63.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ενώ ένα παγκόσμιο παρατηρητήριο πείνας αναφέρει ότι ένα μέρος της περιοχής βιώνει λιμό.

Ο Τουρκ αναφέρθηκε επίσης στα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα και τη διεθνή τάξη, λέγοντας ότι υπονομεύονται από «ανησυχητικές τάσεις», όπως η εξύμνηση της βίας και η υποχώρηση ορισμένων κρατών από το πολυμερές σύστημα.

«Οι κανόνες του πολέμου καταστρέφονται – ουσιαστικά χωρίς καμία λογοδοσία», είπε.

Ο Τουρκ καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε ως εκτεταμένες παραβιάσεις μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και στις συγκρούσεις στη Μιανμάρ και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Χαρακτήρισε «βαθιά λυπηρή» την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από διεθνή πλαίσια και θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και ενός μηχανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Το Συμβούλιο αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες χρηματοδότησης λόγω των μεγάλων περικοπών στους χορηγούς, της μείωσης ή της παύσης της έρευνας για τη βία από Ισραηλινούς εποίκους και μιας έρευνας για πιθανά εγκλήματα πολέμου στη ΛΔΚ.

Ένας διπλωμάτης δήλωσε στο Reuters ότι τα κράτη θα πρέπει να μειώσουν τον αριθμό των προτάσεων που υποβάλλουν στο συμβούλιο και να εξετάσουν το ενδεχόμενο συγχώνευσής τους για εξοικονόμηση κόστους.

Πηγή: Reuters