Γαλλία: Από 13 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2026 θα εκδικαστεί η έφεση της Μαρίν Λε Πεν

Η δίκη της Μαρίν Λε Πεν σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση των κοινοβουλευτικών βοηθών του Εθνικού Μετώπου θα διεξαχθεί από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 12 Φεβρουαρίου 2026.

Η δίκη, η έκβαση της οποίας θα καθορίσει το πολιτικό μέλλον της Μαρίν Λε Πεν, θα πραγματοποιηθεί λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027 (εκτός κι αν ο Μακρόν αποφασίσει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες).

Τον Μάρτιο 2025 το δικαστήριο του Παρισιού απαγόρευσε στη Μαρίν Λε Πεν να διεκδικήσει δημόσια αξιώματα για 5 χρόνια, σε μια απόφαση με άμεση ισχύ. Η Μαρίν Λε Πεν και 8 ευρωβουλευτές κρίθηκαν ένοχοι για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου.

Οι 12 βοηθοί που δικάστηκαν μαζί τους κρίθηκαν επίσης ένοχοι για αποδοχή κλοπιμαίων. Το δικαστήριο εκτίμησε ότι η συνολική ζημία ανήλθε σε 2,9 εκατομμύρια ευρώ, «βάζοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πληρώνει για ανθρώπους που στην πραγματικότητα εργάζονταν για το κόμμα».

Η επικεφαλής του RN και οι 25 συγκατηγορούμενοί της κατηγορούνται ότι υπεξαίρεσαν 4,6 εκατομμύρια ευρώ από πόρους που διέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί σειρά ετών για τη χρηματοδότηση του κόμματος και του προσωπικού του.

Το δικαστήριο απέκλεισε το ενδεχόμενο διοικητικού λάθους: «Πρόκειται για κατάχρηση ενός συστήματος που θεσπίστηκε για να ελαφρύνει τα βάρη του κόμματος».

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου διευκρίνισε ότι το ποσό της υπεξαίρεσης που αφορά την ίδια την κ. Λε Πεν ανέρχεται σε 474.000 ευρώ, για τις θέσεις τεσσάρων βοηθών στην Ευρωβουλή.