Στα άκρα οι σχέσεις Ισπανίας – Ισραήλ: Έντονη αντίδραση του Τελ Αβίβ για τα μέτρα Σάντσεθ – Απαγόρευση εισόδου στην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης

Κλιμακώνεται η διπλωματική κόντρα Ισπανίας – Ισραήλ, μετά την απόφαση της Μαδρίτης να επιβάλει μέτρα κατά του Τελ Αβίβ, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για «γενοκτονία» στη Γάζα και να επιβάλει και εμπάργκο όπλων.

Το Ισραήλ κατηγόρησε την ισπανική κυβέρνηση ως «αντισημιτική» και «διεφθαρμένη» και απαγορεύει την είσοδο στις υπουργούς Γιολάντα Ντίαθ (αντιπρόεδρος της κυβέρνησης) και Σίρα Ρέγο. Μάλιστα ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, χαρακτήρισε το αριστερό SUMAR της Ντίαθ ως «εξτρεμιστικό κόμμα».

Ο Γκίντεον Σάαρ απαντά έτσι στα εννέα μέτρα «κατά της γενοκτονίας» που ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσεθ. Η ισπανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τις ισραηλινές κατηγορίες ως «ψευδείς και συκοφαντικές».

«Η ισπανική κυβέρνηση ηγείται μιας εχθρικής αντι-ισραηλινής γραμμής, γεμάτης μίσος. Η προσπάθεια της διεφθαρμένης κυβέρνησης Σάντσεθ να αποσπάσει την προσοχή από σοβαρά σκάνδαλα διαφθοράς μέσω συνεχών αντι-ισραηλινών και αντισημιτικών επιθέσεων είναι εμφανής», έγραψε σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Στο μήνυμά του, ο Σάαρ επέκρινε την «έλλειψη ιστορικής επίγνωσης των εγκλημάτων της Ισπανίας κατά του εβραϊκού λαού» και επεσήμανε τα «εγκλήματα της Ιεράς Εξέτασης, τους αναγκαστικούς θρησκευτικούς προσηλυτισμούς και την ισπανική απέλαση: την πλήρη εθνοκάθαρση των Εβραίων στα τέλη του 15ου αιώνα».

Κατά την άποψή του, αυτή στάση της Μαδρίτης ουσιαστικά ζητά την «καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ », δικαιολογεί τη «σφαγή» της 7ης Οκτωβρίου 2023 και υποστηρίζει σαφώς την «τρομοκρατία και τη βία κατά των Ισραηλινών».

Israel prohíbe la entrada al país de la vicepresidenta Yolanda Díaz y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego Los detalles de la respuesta del gobierno israelí ante las medidas anunciadas por Sánchez Jerusalén @S__Echevarria, enviado especialhttps://t.co/QMWhFsyAt5 pic.twitter.com/ndylBlWM98 — Radio 5 (@radio5_rne) September 8, 2025

«Είναι σαφές ότι η Ντίαθ, επικεφαλής του εξτρεμιστικού κόμματος SUMAR, εκμεταλλεύεται την πολιτική αδυναμία του Προέδρου Σάντσεθ και τον παρασύρει, βήμα προς βήμα, στην εφαρμογή του αντιισραηλινού και αντισημιτικού του οράματος», δήλωσε ο υπουργός.

Σημειώνεται πως στην Ισπανία, κάποτε χώρα των τριών θρησκειών (χριστιανισμού, μουσουλμανισμού και ιουδαϊσμού) υπήρχε μεγάλη κοινότητα Σεφαραδιτών Εβραίων. Στα τέλη του 15ου αιώνα, εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίοι που αρνήθηκαν να προσηλυτιστούν στον χριστιανισμό απελάθηκαν από την Ιβηρική. To 1492 οι Καθολικοί Μονάρχες της Ισπανίας Φερδινάνδος και Ισαβέλλα πέρασαν ένα διάταγμα, που υποχρέωνε τους Εβραίους είτε να γίνουν καθολικοί είτε να απελαθούν.

«Δεν εκφοβιζόμαστε»

Η Ντίαθ από την πλευρά της απάντησε ότι η αντίδραση του Ισραήλ αποτελεί «παράσημο» και νιώθει «περήφανη» που της απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα, ενώ ζήτησε την ανάκληση του Ισπανού πρέσβη στο Τελ Αβίβ, επειδή είναι αδύνατο να «συνεχίσουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα» μετά από ένα τέτοιο μέτρο.

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, είτε το θέλει ο κ. Νετανιάχου είτε όχι», δήλωσε.

Σε επίσημη ανακοίνωση του ισπανικού ΥΠΕΞ, όπως αναφέρει το AFP, υπογραμμίστηκε πως η Μαδρίτη «δεν πρόκειται να εκφοβιστεί στην υπεράσπιση της ειρήνης, του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».