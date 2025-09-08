Μεταναστευτικό: Η Γαλλία η χώρα με τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου

Οι αιτήσεις για χορήγηση ασύλου στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 23% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος-κυρίως λόγω της αλλαγής της κατάστασης στη Συρία- σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Ασύλου της ΕΕ (ΕUAA)

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου είχαν υποβληθεί στις χώρες της ΕΕ, την Ελβετία και τη Νορβηγία κάπου 399.000 αιτήσεις για χορήγηση ασύλου. Σύμφωνα με την EUAA, η δραστική μείωση «οφείλεται λιγότερο στις πολιτικές αλλαγές στην ΕΕ» και περισσότερο στην ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ στη Συρία , τον Δεκέμβριο του 2024.

Όπως αναφέρει η έκθεση της EUAA, μόνο μία στις τέσσερις αιτήσεις είχε γίνει δεκτή. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, περισσότερες από 900.000 αιτήσεις δεν είχαν ακόμη εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό.

Για δέκα χρόνια, οι Σύροι αποτελούσαν τη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός τους έχει μειωθεί κατά δύο τρίτα σε 25.000 μέσα σε λίγους μόνο μήνες.

Ο παράγων «Βενεζουέλα»

Οι περισσότεροι νεοαφιχθέντες προέρχονται από τη Βενεζουέλα (49.000) και ακολουθούν οι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν (42.000) και τη Συρία.

Για πρώτη φορά, η Γερμανία δεν ήταν πλέον ο κύριος προορισμός για τους αιτούντες άσυλο. Η Γαλλία έλαβε τις περισσότερες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου, με περίπου 77.000, μπροστά από την Ισπανία και τη Γερμανία (70.000). Με εξαίρεση τη Γαλλία, οι αριθμοί μειώθηκαν παντού στις κύριες χώρες προορισμού: πιο σημαντικά στη Γερμανία ,η μείωση ήταν 43%, στην Ιταλία 25% και την Ισπανία,13%.

Μέχρι το 2024, ο αριθμός των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη είχε ήδη μειωθεί κατά περίπου 12% , σε σχέση με το 2023 .

Περίπου 4,3 εκατομμύρια Ουκρανοί που διέφυγαν από την πατρίδα τους μετά τη ρωσική εισβολή, απολαμβάνουν προσωρινή προστασία στην ΕΕ, αλλά αυτό είναι ένα ξεχωριστό μέτρο από τη διαδικασία ασύλου.