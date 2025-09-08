Χαμάς για την ένοπλη επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Ηρωική πράξη, φυσικό επακόλουθο για τις πράξεις του Ισραήλ στη Γάζα

Στους 6 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από την επίθεση ενόπλων σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ. Οι 2 δράστες έχουν «εξουδετερωθεί».

Εν τω μεταξύ, παρόλο που δεν υπάρχει ουσιαστικά, για την ώρα, επίσημη ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία έκανε λόγο για «ηρωική πράξη» των δραστών και για «φυσιολογική απάντηση» απέναντι στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος βρίσκεται στη Βουδαπέστη, δήλωσε πως «έχουν τραυματιστεί αρκετοί, μεταξύ αυτών και μια έγκυος».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου που πήγε άμεσα στο σημείο της επίθεσης διεμήνυσε πως «θα κυνηγήσουμε όσους βοήθησαν τους δράστες».

Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρει ότι δύο «τρομοκράτες» άνοιξαν πυρ προς μια στάση λεωφορείου στο Ramot Junction, στα βόρεια προάστια της πόλης.

Εν τω μεταξύ, τόσο η ισραηλινή αστυνομία όσο και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εξέδωσαν ανακοινώσεις μετά το περιστατικό. Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρει ότι η επίθεση έλαβε χώρα στις 10:15 τοπική ώρα, όταν δύο άτομα άνοιξαν πυρ εναντίον ατόμων που περίμεναν σε στάση λεωφορείου κοντά στο Ramot Junction.«Ένας στρατιώτης και αρκετοί πολίτες που βρίσκονταν στη στάση λεωφορείου ανταπέδωσαν τα πυρά», προσθέτει, σκοτώνοντας και τους δύο υπόπτους.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και μετέφεραν τους τραυματίες μαζί με ιατρικές ομάδες, ενώ κατάσχεσαν τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι επιτιθέμενοι, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών και ενός μαχαιριού, συνεχίζει η ανακοίνωση. Οι IDF αναφέρουν ότι έστειλαν στρατιώτες στην περιοχή και αναζητούν τους υπόπτους.